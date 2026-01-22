В Татарстане за год выросло число заключенных браков

Фото: Мария Зверева

Начальник Управления ЗАГС кабмина Татарстана Эльвира Ахметова представила итоги работы ведомства за 2025 год. По ее данным, в регионе впервые за последние три года наблюдается увеличение количества зарегистрированных браков.

За прошедший год в Татарстане было создано 24 тысячи новых семей, что на 1,7% превышает показатели предыдущего года. При этом отмечается неоднородная динамика по территории республики: в Казани зафиксирован рост на 2,3%, а в районах Татарстана показатель увеличился на 3,2%.

Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru

Напомним, что каждый четвертый казанец считает, что для рождения ребенка не обязательно вступать в брак. При этом более трети респондентов — 35% — назвали брак обязательным условием.

