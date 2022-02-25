Международная федерация лыжного спорта отменила оставшиеся этапы Кубка мира в России

Фото: Максим Платонов (архив)

Международная федерация лыжного спорта (FIS) заявила, что все соревнования, которые должны были пройти на территории России под ее эгидой, включая финал Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени, перенесут в интересах безопасности всех участников. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Финал Кубка мира по лыжным гонкам должен был пройти в Тюмени с 18 по 20 марта. Не состоятся этапы Кубка мира по ски-кроссу (25—27 февраля, Челябинская область), лыжной акробатике (26—27 февраля, Ярославль), прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин (18—20 марта, Нижний Тагил, 25—27 марта, Чайковский).

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня стало известно, что союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж. Игра должна была состояться 28 мая 2022 года. УЕФА принял такое решение в связи с ситуацией на Украине.



Татьяна Леухина