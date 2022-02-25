В регионах, где закрыли авиасообщение, остаются 150 тысяч российских туристов

В российских регионах, где временно приостановили работу аэропортов, находятся около 150 тысяч туристов, в том числе 25 тысяч организованных туристов. Об этом сообщает Ростуризм.

Большая часть отдыхающих находится в Крыму и в Краснодарском крае. Туристы, которые должны были вылететь из регионов с закрытыми аэропортами до 2 марта, могут купить билеты на дополнительные поезда, запущенные РЖД.

Сейчас Ростуризм совместно с Минтрансом формирует перечень туристов, которые не могут вылететь в Россию из-за рубежа в связи с закрытием аэропортов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера в 12 городах России приостановили работу аэропортов до 2 марта из-за военной операции на Украине. Среди них — Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа (Витязево), Краснодар (Пашковский), Брянск, Белгород, Курск (Восточный), Липецк, Воронеж (Чертовицкое), Ростов-на-Дону (Платов).



Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о принятии решения о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. «Реальное время» следит за развитием событии. Все последние новости — в сюжете интернет-газеты.

Татьяна Леухина