Средний чек на ноутбуки в России снизился на 8% в 2025 году

Продажи в штуках упали на 15%, в денежном выражении — на 23%

Фото: Динар Фатыхов

В России средний чек на ноутбуки в 2025 году составил 58 105 рублей, что на 8% ниже уровня 2024 года. Количество покупок снизилось на 15%, а объем продаж в денежном выражении — на 23%. Об этом сообщает телеграм-канал «Чек Индекс».

Снижение цен произошло на фоне высокой базы прошлого года и колебаний валютного курса. Популярность получили ноутбуки масс-маркет-сегмента стоимостью до 40 000 рублей, ориентированные на базовую функциональность. Такие устройства оснащены стандартными офисными приложениями и поддерживают установку программного обеспечения без иностранных лицензий. Конкурентными преимуществами выступают доступная цена, гарантия, сервисная поддержка и возможность установки open-source-решений.

Ариана Ранцева