СМИ: взрыв в небе над Киевом — ошибочный удар украинской ПВО по собственному истребителю

Ночью над Киевом украинское ПВО нанесло ошибочный удар по собственному истребителю. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в Минобороны России.

В ночь на 25 февраля над украинской столицей появился яркий факел, который после упал на жилой дом. Истребитель СУ-27 патрулировал небо над городом.

— По ошибке один из украинских зенитных ракетных комплексов ПВО, дислоцированный рядом с Киевом, идентифицировал его как цель и атаковал из штатных средств, — рассказал источник в военном ведомстве.

Фото: pixabay.com

Там подчеркнули, что российские вооруженные силы ракетных ударов по Киеву не наносили.

Сегодня Минобороны сообщило, что в ходе операции на Украине военные вывели из строя 118 объектов военной инфраструктуры. Среди них были 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 14 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», 36 радиолокационных станций.



Татьяна Леухина