Премьер-министр Грузии заявил об отказе страны присоединяться к санкциям против России

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не планирует присоединяться к санкциям стран Запада, введенным против России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Гарибашвили, Грузия ознакомилась с действиями своих международных партнеров. Однако с учетом своих национальных интересов она не будет принимать участие в финансовых и экономических санкциях против РФ.

Также он добавил, что пока не планирует лететь в Киев, так как воздушное пространство Украины закрыто, и это не должен быть визит ради визита.

Фото: wikipedia.org

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон огласил список ограничительных мер, которые страна вводит против России из-за осложнения ситуации на Украине. США также ввели санкции против 11 российских юридических лиц, в том числе Сбербанка и «Газпромбанка». Сегодня глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил о «полной блокаде» российских банков.

Дарья Акимова