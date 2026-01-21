«Не является уникальной и исторически ценной личностью»

Как ивановский эксперт Мартынов решил снизить роль Мулланура Вахитова, оценивая дом в Вахитовском районе

Сейчас дом Филимонова закрывает вид на ЖК «Барселона». Фото: Радиф Кашапов

Лишить дом Филимонова на улице Петербургской в Казани охранного статуса предложил индивидуальный предприниматель и член совета по сохранению объектов культурного наследия народов РФ при губернаторе Ивановской области Александр Мартынов. Он стал автором экспертизы, по которой дом, связанный с Муллануром Вахитовым, могут убрать из реестра ОКН. Самое большое возмущение у неравнодушных горожан вызвала оценка, что «революционер М. Вахитов не является уникальной и исторически ценной личностью, а его революционная деятельность не требует мемориализации». Подробнее — в материале «Реального времени».

Нет среды, нет доказательств

Накануне на сайте Комитета по охране ОКН появилась экспертиза «Дома Филимонова, где 10 (22) августа 1885 года родился М.М. Вахитов», расположенного по адресу улица Петербургская, 70. Ее проводил член совета по сохранению объектов культурного наследия народов РФ при губернаторе Ивановской области Александр Мартынов. В сфере охраны объектов культурного наследия он работает третий десяток лет. Живет Мартынов в городе Иваново. Помимо этого здания, он проводил экспертизу дома Гуревича на Островского, 18.

В экспертизе Мартынов отмечает, что в этом доме в 1885 году родился Мулланур Вахитов, «видный деятель татарского революционного движения». Спустя сто лет на доме появилась мемориальная доска. По другим сведениям, барельеф установили в 1977 году, выполнил его, скорее всего, Васил Маликов (который в 1978 году делал надгробие на Архангельском кладбище).

Эксперт указывает, что Вахитов возглавлял в Казани Мусульманский социалистический комитет, устанавливал советскую власть в городе, избирался членом Учредительного собрания, по предложению Владимира Ленина руководил Комиссариатом по делам мусульман Советской России, подписывал вместе с Иосифом Сталиным положение о создании Татаро-Башкирской Советской Республики. Погиб революционер от рук солдат Комитета Учредительного собрания при невыясненных до конца обстоятельствах 19 августа 1918 года. В истории ТАССР его роль в создании республики неоспорима. В 1922 году на Юнусовской площади появился памятник Вахитову (не сохранился), с этого началась мемориализация революционера.

В целом, если упростить формулировку экспертизы, здание утратило «подлинность» с точки зрения материала, исполнения, замысла, формы, окружения. Как посчитал эксперт, «градостроительное окружение, соответствующее периоду строительства здания, утрачено более чем на 90%, в окружении возведены современные здания». К тому же изменена планировка.

Наконец, Мартынов указывает, что не выявлено документов об историческом событии (то есть, видимо, факте рождения), утрачена мемориальная зона. И, пожалуй, самое резкое выражение в экспертизе: «Революционер М. Вахитов не является уникальной и исторически ценной личностью, а его революционная деятельность не требует мемориализации». Видимо, с его точки зрения, приведенные выше данные эту уникальность не подчеркивают.

А потому Мартынов считает, «отнесение объекта экспертизы к ИЦГФО вполне достаточно для обеспечения его сохранности».

Тем самым ивановский эксперт, выходит, вступает в исторический спор и о биографии Вахитова, и о его значении для Казани.

Слева — барельеф на доме, справа — на Архангельском кладбище. предоставлено Вячеславом Кириллиным

Рядом с «Экиятом» и «Барселоной»

Сейчас на улице Петербургской сохранилось совсем небольшое количество исторических объектов. Дом Филимонова второй половины XIX века (названный так по имени домовладельца) соседствует с театром «Экият» и ЖК «Барселона». Неподалеку раскинулся «Туган Авылым». На фотографии 1989 года здание еще можно увидеть в окружении деревянных домов. Сейчас в этих стенах работает Комитет по делам детей и молодежи (и одна из его стен украшена муралом). С 16 марта 2015 года он является выявленным объектом культурного наследия. В список его включили наряду с множеством других памятников, среди них — старое здание консерватории на Пушкина, Дворец культуры им. Саид-Галеева и жилой дом Валтреста «Татваленок».

О том, что реестром выявленных объектов культурного наследия активно занимается Комитет по охране ОКН, рассказал в интервью «Реальному времени» председатель Иван Гущин: «Потому что по закону такой объект может находиться в списке год. А он, например, висит уже 25 лет». Как указал Гущин, по памятникам архитектуры в прошлом году было заказано около 100 экспертиз.

В конце прошлого года, кстати, Комитет по охране объектов культурного наследия включил выявленный ОКН «Памятник борцам революции — большевикам», установленный в 1975 году в Болгаре, в Единый государственный реестр памятников истории и культуры.

На здании Комитета по делам детей и молодежи — Лев Толстой с молодежью. К слову, можно ли рисовать муралы на объектах ОКН? Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Инвентаризация до 2026-го

Еще в конце 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень поручений по сохранению ОКН и объявил о начале инвентаризации всех памятников культурного наследия, которую нужно завершить до 1 марта 2026 года.

В частности, на той же Петербургской (!) в конце 2025-го были исключены из госреестра два снесенных (!) объекта — «Дом Колокольникова» и «Дом, в котором жил революционер Тихомиров Виктор Александрович». На месте первого теперь стоит гостиница «Регина».

Интересно, что еще в 2024-м на сайте комитета можно было найти «раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия республиканского значения «Дом Тихомирова». В целом в числе рекомендованных к исключению из числа выявленных объектов — 28 зданий, снесенных еще в эпоху празднования тысячелетия Казани.

Еще в 1922-м на Юнусовской площади появился памятник Вахитову. Скриншот с сайта Википедия

«Реальное время» подробно писало о Вахитове в 2018 году, когда предлагалось убрать памятник ему во время строительства ТЦ за холмом на улице Бутлерова.

Представитель купеческого рода Казаковых (чей дом стоит на улице Каюма Насыри), Вахитов, действительно, родился в Казани, о чем сохранилась запись в мечети Марджани. Интересно, что, как пишет Айдар Хабутдинов, на съезде мусульман-крестьян Казанской губернии в 1917 году Вахитов начал выступление со следующего тезиса: «По словам пророка, хорошее дело является ключом от рая. Мы собрались с добрыми намерениями. Пусть в наших сердцах будет свет ислама!».

Именем революционера назван район (где находится дом Филимонова), в Казани есть площадь Вахитова (а «Нэфис», расположенный рядом, долгое время назывался химкомбинатом имени Вахитова). Есть станция Вахитово и, разумеется, улица в Кировском районе.

— Понятно, что эксперту ГИКЭ из Ивановской области неочевидна символическая и мемориальная ценность здания и территории, однако и профессиональное заключение тут под вопросом, — отмечает учредитель Института городских исследований «Тамга» Марья Леонтьева. Она указывает, что решение Комитета ОКН можно оспорить, оставив комментарий к экспертизе. Правда, вчера это приводило к ошибке сервера.

Сегодня историю прокомментировали и в Комитете по охране ОКН:

— Довод эксперта о том, что «революционер М. Вахитов не является уникальной и исторически ценной личностью, а его революционная деятельность не требует мемориализации», вызывает в комитете недоумение. Мулланур Муллазянович Вахитов (1885—1918) — одна из самых значимых и символичных фигур в истории Татарстана и всего татарского народа XX века. Его роль многогранна. Его можно охарактеризовать как идеолога национального самоопределения в союзе с советской властью и одного из основателей татарской советской государственности.



В связи с этим после завершения всех регламентных процедур по общественному обсуждению комитет планирует данную экспертизу вернуть на доработку.