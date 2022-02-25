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Глава Минобороны Франции: ни у кого в Европе и США нет желания вступать в войну с Россией

10:18, 25.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе: только проверенная информация 1
Глава Минобороны Франции: ни у кого в Европе и США нет желания вступать в войну с Россией
Фото: pixabay.com

Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что в Европе и США никто не желает вступать в войну с Россией. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам главы французского Минобороны, и США, и Европа хотят как можно скорее положить конец вторжению на Украину. Она добавила, что главная цель в настоящее время — это добиться того, чтобы огонь на востоке Украины скорее прекратился.

Фото: wikipedia.org

Военная операция в Донбассе началась вчера утром. Все последние новости — в материале «Реального времени».

Дарья Акимова
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:33
    Не хотите воевать с Россией??? Правильное решение! Иначе прокатимся до Ламанша. И острова далекого Альбиона тоже будут частью России. Не верите, а мы верим. Будет так. Надоели нам ваши поучения ""как нам жить". Боейтесь!!!!
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