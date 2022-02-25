Глава Минобороны Франции: ни у кого в Европе и США нет желания вступать в войну с Россией

Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что в Европе и США никто не желает вступать в войну с Россией. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам главы французского Минобороны, и США, и Европа хотят как можно скорее положить конец вторжению на Украину. Она добавила, что главная цель в настоящее время — это добиться того, чтобы огонь на востоке Украины скорее прекратился.

Фото: wikipedia.org

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Дарья Акимова