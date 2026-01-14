Авантюра на миллион: как «Рубин» уволил Рахимова и назначил Артигу

В Казани сделали ставку на испанский футбол

«Рубин» объявил о смене главного тренера команды. Во вторник со своего поста официально был уволен Рашид Рахимов. Новым рулевым «Рубина» назначен Франк Артига. Об изменениях в казанском клубе — в материале «Реального времени».

Расстались с Рахимовым в одностороннем порядке

«Рубин» официально уволил Рашида Рахимова с поста главного тренера. Еще в середине декабря попечительский совет клуба признал неудовлетворительными результаты и игру команды в первой половине сезона. При этом у тренера оставался контракт еще на полгода.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как стало известно «Реальному времени», после попечительского совета Рахимову дали понять, что речи о его увольнении не идет. Тренер подождал пару дней, а ближе к концу декабря уехал из страны на время отпуска. Несмотря на слухи, Рашид Маматкулович находился на связи и не прятался от новостей. В первый рабочий день нового года тренер приехал в Казань и стороны спокойно договорились об отставке. При этом решение об увольнении Рахимова было принято клубом в одностороннем порядке.

Была информация, что рулевой казанцев «выкручивает» руки боссам, требуя космических условий по неустойке. На самом же деле никаких сверхтребований, как процент от перепродажи лидеров команды, не предъявлялось. Все прошло по условиям, заранее прописанным в контракте Рахимова с «Рубином». Стороны ударили по рукам, и уже вечером понедельника тренер спокойно собирал вещи на базе на Копылова и прощался с сотрудниками.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Если бы это было иначе, то официальное расставание с Рахимовым случилось бы не таким красивым. Утром в день увольнения тренера принял у себя раис Татарстана Рустам Минниханов и наградил его медалью «За доблестный труд». Клуб же выпустил пост с благодарностями президента «Рубина» Марата Сафиуллина.

Миллион за решение

Новым главным тренером «Рубина» назначен Франк Артига. Испанский специалист подписал контракт с казанцами до лета 2027 года. К работе с главной командой тренер приступит уже на зимних сборах в Турции, которые начнутся 15 января в Белеке. Перед испанцем поставлена задача сделать игру «Рубина» более зрелищной. Помимо этого, Марат Сафиуллин подчеркнул важность работы с воспитанниками академии.

— Франк Артига — это качественный специалист, у которого уже есть за плечами опыт работы в России. Его команды играют в яркий и зрелищный футбол, который привлекает зрителей и болельщиков. ФК «Рубин» связывает с новым тренером надежды на то, что наша команда будет показывать футбол, который привлечет еще больше болельщиков на домашний стадион. Франк долгое время работал в академии «Барселоны» с детскими и юношескими командами, воспитал много звезд мирового футбола: таких как Ламин Ямаль, Дани Ольмо, Марк Кукурелья, Адама Траоре и других талантов. Мы надеемся, что этот опыт поможет новому тренеру в работе в «Рубине» раскрыть новые имена среди воспитанников нашей академии. Желаю новому тренеру удачи и успешно справиться с большими задачами, которые перед ним стоят, — сказал Сафиуллин.

Назначение прокомментировал и сам Артига:

— «Рубин» — большой клуб, где ставят самые высокие задачи. Хорошо знаю этот клуб, республику и город Казань. Я побывал здесь еще 12 лет назад, когда тренировал юношескую команду «Барселоны» на турнире памяти Гильмуллина. Невероятно спустя время вернуться сюда в качестве главного тренера. И это серьезный вызов. Я благодарен за эту возможность и рад возглавить команду с такой богатой историей и традициями, поработать в этой большой республике, — приводит его слова пресс-служба клуба.



Он поприветствовал болельщиков «Рубина»: «Буду прикладывать максимум усилий для того, чтобы команда радовала вас. Все понимают, какие ожидания от клуба и какие задачи перед нами стоят». И отдельно поблагодарил раиса Татарстана Рустама Минниханова и президента клуба Марата Сафиуллина за приглашение.



По данным инсайдера Ивана Карпова, за досрочное расторжение контракта с Рашидом Рахимовым клуб выплатит тренеру 36 миллионов рублей. Еще около 65 млн рублей клуб потратил за трансфер Артиги — у испанца был действующий договор с ангольским «Петру Атлетику». О компенсации за тренера сообщили журналисты из Анголы. Таким образом, «Рубину» смена рулевого зимой обошлась в сумму более 1 млн евро.

Рахимов перевыполнил план

Рахимов возглавил «Рубин» весной 2023 года, заменив на посту главного тренера Юрия Уткульбаева. Под его руководством казанская команда выиграла Первую лигу и с первого места вышла в Премьер-лигу, откуда вылетала в 2022-м с Леонидом Слуцким. После возвращения в элитный дивизион «Рубин» сумел закрепиться в статусе середняка чемпионата. За три неполных сезона в РПЛ команда Рахимова ни разу не опускалась в зону вылета и показывала стабильный результат.

Весной 2023 года вариант с его назначением выглядел если не ошибкой, то как минимум сомнительным решением. Еще год назад (на тот момент) тренер с треском провалился в «Уфе», где умудрился испортить отношения с некоторыми футболистами и ухудшить положение команды в РПЛ.

При назначении Рахимова рассматривали еще двух кандидатов — Игоря Шалимова и Андрея Талалаева. Итоговое решение по тренеру объяснили тем, что Рашид Маматкулович ставит своим командам более целостный футбол. Контракт был подписан на полтора сезона. В первый год от тренера требовалось выйти из Первой лиги и сохранить прописку в РПЛ, во второй — стать середняком чемпионата.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рахимову удалось перевыполнить план. С ним «Рубин» триумфально выиграл Первую лигу и сразу закрепился в числе середняков Премьер-лиги, заняв восьмое место. Контракт в итоге продлили: лишь в конце сезона, но зато на два года. Далее команда финишировала седьмой, что заставило некоторых заговорить о более крупных задачах — попадание в топ-5 и полуфинал Кубка страны. При этом тренер продолжал страдать от странной работы клуба на трансферном рынке. Новички приходили в клуб либо в дедлайн, либо не те, кого требовал тренерский штаб.

Нынешний сезон начался для «Рубина» неплохо: команда шла в лидерах, показывала симпатичную игру, от чего болельщики снова потянулись на трибуны «Ак Барс Арены». Однако затем случились травмы, задержки с усилением состава и результаты пошли вниз. Рахимов вынужденно пытался быстро вписать Далера Кузяева в игру, боролся с Жаком Сиве (который боялся испортить прическу) и поправить прицел Мирлинда Даку.

В итоге год для «Рубина» закончился неудачно. С сентября команда одержала всего три победы в РПЛ и вылетела из Кубка России в первом четвертьфинале Пути регионов. При этом три последние встречи закончились тремя поражениями, в которых казанцы не забили ни разу. Впрочем, «Рубин» все равно финишировал в первой половине сезона на седьмой строчке. И есть большие сомнения, что без Рахимова команде удастся удержаться в середине таблицы.

Авантюра

Основной причиной смены главного тренера в межсезонье стало то, что зимний перерыв длится гораздо дольше летнего. Летом новому рулевому пришлось бы экстренно знакомиться с командой и наигрывать игровые связи уже по ходу старта сезона.

При этом для руководства «Рубина» было важно получить тренера, который ставит красивый футбол. Выбирали среди двух кандидатов — Срджана Благоевича и Франка Артиги. Остановились на последнем. Во-первых, серб судится со своим бывшим клубом «Партизаном». Во-вторых, испанец уже знаком с российским футболом. Артига ранее неудачно пробовал выйти с «Родиной» из Первой лиги, а затем со скандалом ушел из тонущих «Химок».

Испанский специалист ценится тем, что 11 лет работал в академии «Барселоны». За это время он успел воспитать целую россыпь значимых игроков мирового футбола — Гави, Педри, Ансу Фати, — список можно продолжать долго. В «Рубине» рассчитывают на тесное сотрудничество Артиги с казанской академией, куда клуб методично вкладывает деньги и в плане инфраструктуры, и в плане игровых моментов. Ожидается, что уже весной в основной команде будет сделан акцент на появление собственных воспитанников в матчах РПЛ.

Только вот назначение Артиги остается авантюрой. У «Рубина» нет большого очкового запаса над командами из зоны стыков. Есть вероятность, что уже после первых матчей весной команда окажется в нижней части турнирной таблицы. С красивым футболом и с молодыми игроками в составе обычно задачи по спасению не решаются.

А еще интересы Артиги представляет одиозный футбольный агент Дмитрий Селюк. Уже все давно привыкли к двум вещам в его исполнении — появлению в командах его клиентов странных африканских игроков и скандальным заявлениям в прессе. Совсем недавно Селюк уже назвал «Рубин» командой «лучшей среди худших», а игру и результаты «позорными».

Как бы там ни было, Артига официально стал третьим иностранным тренером в истории казанского клуба. В 1998 году на некоторое время главным был югослав Миодраг Раданович, а в сезоне-2016/17 командой руководил испанец Хавьер Грасия. Ни тот, ни другой славы в Казани не снискали. По крайней мере результатами. Чем запомнится Артига?