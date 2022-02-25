В России предложили инициировать создание платежной системы в рамках стран БРИКС

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил инициировать создание платежной системы в рамках стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). С соответствующим заявлением он выступил после годового собрания Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей.

— Туда войдет и юань, и рубль, может быть, и золото может войти в эту корзину. Это что-то вроде корзины СДР международного валютного фонда, куда сейчас пять валют входит: доллар, фунт, евро, иена и юань, — приводит ТАСС его слова.

По мнению Шохина, создание такой системы может нивелировать новые санкции, но нужно время для ее выстраивания.

Вчера премьер-министр Великобритании огласил список ограничительных мер, которые страна вводит против России из-за осложнения ситуации на Украине: заморозка активов ВТБ; ограничение размеров вкладов российских граждан в британских банках; запрет компаниям РФ торговать в долларах и фунтах. США ввели санкции в отношении 11 российских юридических лиц, в том числе Сбербанка и «Газпромбанка». Также американский президент Джо Байден заявил о намерении ограничить возможности РФ вести бизнес в долларах, фунтах, евро и йенах. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер сегодня отметил, что санкции означают «полноценную» блокаду российских банков.



Татьяна Леухина