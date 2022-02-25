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Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров

14:26, 25.02.2022
Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров
Фото: kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину сесть за стол переговоров. Обращение главы государства опубликовано в официальном telegram-канале.

Ранее украинский лидер в своем обращении подчеркнул, что диалог между Москвой и Киевом рано или поздно начнется. «Чем раньше разговор начнется, тем меньшими будут потери», — отметил он.

Сегодня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев готов провести с Москвой переговоры о нейтральном статусе. Он добавил, что при этом украинской стороне нужно получить и гарантии безопасности.

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