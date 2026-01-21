Юбилейный матч Гатиятулина, рекорд Миллера и шанс для резерва: как «Ак Барс» одолел «Адмирал»

Мини-итоги выездной серии «барсов» на Дальнем Востоке

«Ак Барс» переиграл «Адмирал» со счетом 4:1 во втором матче во Владивостоке за три дня. В этот раз казанцы обошлись без эмоциональных качелей и без особого труда довели дело до победы. Встреча получилась знаменательной тем, что стала 500-й для Анвара Гатиятулина в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Как сложилась юбилейная игра тренера «Ак Барса» и мини-итоги дальневосточной выездной серии «барсов» — в материале «Реального времени».

Юбилейный матч Гатиятулина

Второй матч с «Адмиралом» стал для Анвара Гатиятулина юбилейным, 500-м в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в качестве тренера. Это 11-й специалист, достигший такой отметки в истории турнира. Сам тренер отреагировал на свое достижение сдержанно: «Это серьезная цифра, но есть к чему стремиться».

На саму игру Гатиятулин выставил практически аналогичный состав, что победил «Адмирал» днем ранее. Единственное исключение — Максим Арефьев сменил на вратарском посту Тимура Билялова. «Сухарь» в Хабаровске серьезно повысил шансы второго вратаря казанцев на укрепление позиций в команде. Теперь предстояло показать штабу, что он может играть стабильно на высоком уровне.

А вот Дмитрий Яшкин снова остался вне заявки. При этом прошлогодний капитан «Ак Барса» устроил «шоу» в соцсетях, то отписываясь от аккаунта клуба, то снова подписываясь — и наоборот. После игры Гатиятулин заявил, что Яшкин пропускает матчи из-за набора формы, в связи с простудой в конце декабря.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В составе «Адмирала» в преддверии ответного поединка с «барсами» образовалась брешь. Клуб за день расстался с тремя сильными нападающими — Егором Петуховым, Даниилом Гутиком и Игорем Гераськиным. В связи с этим тренерский штаб был вынужден выпустить в четвертом атакующем трио защитника Семена Ручкина. Также в воротах с первых секунд вышел Адам Хуска, сменивший Арсения Цыбу.

Четыре очка Семенова

Стартовая двадцатиминутка встречи выдалась несколько бедной на события. Все самое интересное уложилось в парочку минут в середине периода. На 8-й минуте Кирилл Семенов поборолся за воротами и отпасовал на пятак, откуда Алексей Пустозеров вонзил шайбу в сетку — 0:1. Для форварда казанцев этот гол стал уже вторым подряд после возвращения в состав. Такими темпами он может и вернуть себе доверие тренерского штаба до дедлайна.

Тут же в проходе мог забивать Никита Дыняк, но его бросок пришелся в штангу. В ответ хозяева подловили «Ак Барс» на выходе из зоны. Либор Шулак набросил шайбу в сторону ворот, откуда Степан Старков поправил полет игрового снаряда в сетку — 1:1. Причем долгое время автором гола значился защитник «Адмирала», но позже организаторы внесли изменения в протокол.

На пятой минуте второго периода «Ак Барс» снова вышел вперед. Александр Хмелевский замешкался при входе в зону соперника, но Митчелл Миллер оказался первым на отскочившей шайбе и отправил ее за спину Хуске — 1:2. Для игрока казанцев этот гол стал уже 14-м в текущем сезоне. Американец побил клубный рекорд среди защитников «Ак Барса» по шайбам за чемпионат, ранее принадлежавший Илье Никулину.

После этого до конца периода «барсы» трижды получили возможность реализовать большинство. Но забили лишь однажды, да и то, когда составы были равными. Семен Терехов добил в пустые ворота шайбу, отскочившую из сутолоки на пятачке, — 1:3.

В третьем периоде запоминающихся моментов хватало. «Адмиралу» даже пришлось сменить вратаря, из-за травмы Хуски на льду появился Цыба. Казанцы же поиграли в меньшинстве. Хозяева взяли тайм-аут перед реализацией «лишнего», но использовать попытку «морякам» не удалось. А вот Семенов свой шанс не упустил — 1:4. Форвард казанцев забил и довел количество набранных за игру очков до четырех — гол и три ассиста.

Итоги выездной серии на Дальнем Востоке

«Ак Барс» завершил дальневосточный выезд со стопроцентным результатом. Казанцы выиграли все четыре матча — по два раза у «Амура» (5:3, 3:0) и «Адмирала» (5:2, 4:1). Таких убедительных выездов у команды не случалось уже очень давно.

Между тем в заключительной игре лучше всех проявила себя тройка Семенова. Помимо самого Кирилла, три ассиста на счету Хмелевского, а у Пустозерова — 1+1. Для последнего, как и для Семена Терехова, забившего на этом выезде три шайбы, возможно, был момент истины. Дедлайн в КХЛ наступит уже 25 января, в 23:59 мск. Своими результативными действиями игроки спутали все карты. Списать их просто так теперь не получится.

Гатиятулин снова повторил, что в последних матчах дал шанс проявить себя резервистам. Следуя логике, Терехов, Пустозеров и Арефьев воспользовались такой щедростью тренера, а вот Брэндону Биро, Яшкину и, вероятно, Артемию Князеву скоро придется сменить клуб.

— Про плей-офф говорить рано, мы идем от матча к матчу, перед командой стоят большие задачи. Мы параллельно решаем несколько задач, в том числе проверяем глубину состава, чтобы понимать, сможем ли укрепить некоторые позиции. Поэтому даем ребятам из нашей системы возможность проявить себя, — сказал Гатиятулин.

«Адмирал» — «Ак Барс» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Голы:

0:1 — Пустозеров (Семенов, Марченко, 07:19);

1:1 — Старков (Шулак, 11:03);

1:2 — Миллер (Хмелевский, Семенов, 24:36);

1:3 — Терехов Сем. (Семенов, Хмелевский, 30:45);

1:4 — Семенов (Пустозеров, Хмелевский, 59:45).



Следующий матч «Ак Барс» проведет 24 января в Казани с «Сибирью» в 17:00 по московскому времени. Встреча станет последней перед закрытием трансферного окна. Пока же в нынешнем составе казанцы идут вторыми на Востоке и опережают «Авангард» на три очка (сыграв на три матча больше).