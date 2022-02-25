«Формула-1» отменила проведение Гран-при России в 2022 году

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«Формула-1» заявила об отмене Гран-при России в 2022 году в связи с военными действиями на Украине.



Указывается, что чемпионат приезжает в страны по всему миру с позитивным настроем и ставит перед собой цель объединения наций. «Мы с печалью и шоком следим за развитием ситуации в Украине и надеемся на скорое, мирное разрешение текущей ситуации», — приводит заявление Sports.ru.

Команды ФИА и «Формула-1» в ходе обсуждения позиции спорта с акционерами пришли к заключению, что в текущих обстоятельствах проведение Гран-при в России невозможно.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж. Матч должен был пройти 28 мая этого года. Изначально Санкт-Петербург планировал принять его в сезоне-2020/21, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса. Теперь игра состоится на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени.

Маргарита Головатенко