Нападение в нижнекамском лицее №37: что известно о ЧП к этому часу

Ученик 7‑го класса напал с ножом на сотрудницу лицея, разбросал петарды и был задержан. Незадолго до нападения школа заключила контракт на охрану на 1,2 млн

22 января в многопрофильном лицее №37 Нижнекамска произошел инцидент с участием 13-летнего ученика. Подросток проник в учебное заведение с ножом и напал на сотрудницу, после чего разбрасывал петарды на этажах здания. Инцидент произошел утром, примерно в 8:56 по местному времени.

По данным МВД по Татарстану, нападавший — ученик седьмого класса. Он ранил женщину, после чего был задержан сотрудниками Росгвардии. Пострадавшая получила резаные раны, ей оказали медицинскую помощь на месте. Угрозы ее жизни нет. Во время нападения дети закрылись в кабинетах, позже всех учеников эвакуировали из здания. На месте работали экстренные службы, включая полицию и оперативные службы.

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев подтвердил факт нападения. По словам градоначальника, женщина получила резаную рану руки, однако ее жизни ничего не угрожает: пострадавшей оперативно оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Беляев подчеркнул, что нападавший был задержан, а в лицей незамедлительно вызвали родителей мальчика, с ними уже ведется работа. Все учащиеся были эвакуированы из здания, при этом никто из детей не пострадал.

Глава города заверил, что на месте происшествия работают все экстренные службы, ситуация полностью контролируется властями. Он также обратился к жителям с призывом не поддаваться панике. По словам мэра, сейчас компетентные органы устанавливают причины и обстоятельства случившегося, а по итогам проверки будут приняты меры для профилактики подобных инцидентов в будущем.

По факту нападения Следком возбудил уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Халатность».

Мотивы нападавшего на данный момент устанавливаются. По данным СМИ, у подростка мог быть конфликт с одноклассниками.

В свою очередь Прокуратура Татарстана уточнила, что, по одной из версий, у 13-летнего подростка произошел конфликт в школе с технической работницей, после чего он нанес ей ножевые ранения, а также произвел выстрел из сигнального устройства, в результате также получил телесные повреждения.

Как стало известно «Реальному времени», незадолго до нападения лицей №37 провел государственную закупку на оказание охранных услуг. Контракт подписан 12 января 2026 года. Сумма сделки составила 1 415 640 рублей. По итогам торгов победителем признано ЧОП «Империя».

Согласно документу, с 12 января по 30 декабря 2026 года два охранника будут обеспечивать безопасность школ в дневное время. График работы предусматривает дежурство с 7:00 до 19:00 шесть дней в неделю. Общая продолжительность охраны составляет 235 рабочих дней.

В обязанности охранников входит:

обеспечение безопасности учащихся и персонала;

контроль пропускного режима;

охрана имущества;

предотвращение проникновения посторонних;

реагирование на чрезвычайные ситуации;

работа с системами безопасности и пожаротушения.

Особое внимание в документе уделяется антитеррористической защищенности объектов и соблюдению внутриобъектового режима. Охранники должны уметь работать с сигнализацией и средствами пожаротушения.

Дмитрий Зайцев