Зеленский обратился к бухарестской девятке за помощью и санкциями против России

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Украинский президент Владимир Зеленский обратился к странам бухарестской девятки за оборонной помощью и санкциями против России. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, Украина нуждается в создании антивоенной коалиции.

Бухарестская девятка представляет собой объединение девяти стран Центральной и Восточной Европы. В него входят Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия. Объединение было создано для углубления военного сотрудничества между странами восточного фланга НАТО. Первый раз лидеры стран девятки встретились 22 июля 2014 года в Варшаве, где обсудили вооруженный конфликт на востоке Украине.

Сегодня Зеленский заявил, что Украина осталась одна, и мировые державы продолжают наблюдать за происходящим издалека. Россию не убедили новые санкции против нее.

Дарья Акимова