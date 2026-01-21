Новости общества

04:20 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Канализационный слив нанес ущерб почве в Елабуге — превышение норм в 24 раза

21:57, 21.01.2026

Исполкому города направлено официальное предостережение от Прикамского управления Минэкологии Татарстана

Канализационный слив нанес ущерб почве в Елабуге — превышение норм в 24 раза
Фото: предоставлено Минэкологии РТ

Инспекторы Прикамского управления Минэкологии Татарстана обнаружили несанкционированный слив сточных вод в городе Елабуге. Загрязнение происходило из канализационного колодца на муниципальной территории.

Площадь загрязненного участка составила 43 квадратных метра. Лабораторные анализы показали серьезное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Содержание двух— и трехвалентного железа превысило норму в 24,4 раза, а концентрация хлорид-ионов оказалась выше допустимой в 2,6 раза.

По факту нарушения природоохранного законодательства Исполнительному комитету Елабужского района направлено официальное предостережение. Муниципальным властям предписано устранить выявленные нарушения и принять меры по недопущению подобных ситуаций в будущем.

Ранее в Минэкологии республики заявили, что количество зафиксированных на АСКЗА превышений в Татарстане с 2024 года снизилось в шесть раз.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также