Канализационный слив нанес ущерб почве в Елабуге — превышение норм в 24 раза
Исполкому города направлено официальное предостережение от Прикамского управления Минэкологии Татарстана
Инспекторы Прикамского управления Минэкологии Татарстана обнаружили несанкционированный слив сточных вод в городе Елабуге. Загрязнение происходило из канализационного колодца на муниципальной территории.
Площадь загрязненного участка составила 43 квадратных метра. Лабораторные анализы показали серьезное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Содержание двух— и трехвалентного железа превысило норму в 24,4 раза, а концентрация хлорид-ионов оказалась выше допустимой в 2,6 раза.
По факту нарушения природоохранного законодательства Исполнительному комитету Елабужского района направлено официальное предостережение. Муниципальным властям предписано устранить выявленные нарушения и принять меры по недопущению подобных ситуаций в будущем.
Ранее в Минэкологии республики заявили, что количество зафиксированных на АСКЗА превышений в Татарстане с 2024 года снизилось в шесть раз.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».