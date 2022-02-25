Российский рынок акций вырос на 23% после вчерашнего обвала

В начале основной торговой сессии сегодня российский рынок акций поднялся примерно на 23% после вчерашнего обвала на нем. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Мосбиржи.

Индекс Московской биржи пока вырос на 23,07% до 2532,90 пункта, долларовый индекс РТС — на 28,36% до 953,59 пункта.

Накануне к закрытию основных торгов рублевый индекс Мосбиржи опустился на 33,28% до 2058,12 пункта, долларовый РТС — на 28,3% до 742,91 пункта. В ходе торгов вчерашнего дня индекс Мосбиржи падал максимально до 1681,55 пункта, РТС — до 610,33 пункта.

Вчера Мосбирже из-за внешнеполитической ситуации пришлось на время остановить работу. Сегодня курс доллара достиг 83,3 рубля, а курс евро — 93,3 рубля.



Дарья Акимова