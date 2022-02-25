Полиция задержала казанца, подозреваемого в сбыте фальшивых денег через закладки

Фото: МВД по РТ

Сотрудники МВД Татарстана задержали 35-летнего жителя Казани, которого подозревают в сбыте поддельных купюр через тайники-закладки, сообщили в министерстве.



Полицейские зафиксировали, что казанец прятал купюры номиналом в 5 тысяч рублей. Всего изъяли 13 таких купюр. Экспертиза показала, что они поддельные. Задержанный раскаялся в содеянном и признался, что организовал сбыт фальшивок через интернет. Там он связывался с клиентами и сообщал им, где находятся фальшивые деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг (ч. 1 ст. 186 УК РФ). Сейчас устанавливаются другие эпизоды противоправных деяний подозреваемого и причастных к этому лиц. На время предварительного следствия фигурант будет находиться под домашним арестом.

Фото: МВД по РТ

В Татарстане в январе задержали подозреваемого в сбыте поддельных денежных купюр. В несколько отделов Казани поступило пять заявлений от жителей. Они указывали, что подавали объявления о продаже гаджетов на сайте бесплатных объявлений. С ними связывался молодой человек, назначал встречу и расплачивался за товар, вот только купюры были поддельными — это подтвердило исследование. Общий ущерб оценивается на сумму в более чем 40 тысяч рублей.

Тогда было возбуждено уголовное дело по статье об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, — лишение свободы на срок до восьми лет.

Маргарита Головатенко