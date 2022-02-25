В Татарстане ломбарды за 9 месяцев 2021 года заключили 42 тысячи договоров займа

В Татарстане за 9 месяцев прошлого года жители республики получили в ломбардах 367 млн рублей. С января по сентябрь там заключили 42 тысячи договоров займа, сообщает пресс-служба Отделения — Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ.

Предметом залога могут быть ювелирные изделия, предметы искусства, бытовая техника и другие вещи. Если человек не возвращает взятый заем, ломбард вправе реализовать залог.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Легальными могут быть только те ломбарды, которые внесены Банком России в государственный реестр. В списке значатся 27 действующих организаций, зарегистрированных в Татарстане.

Летом прошлого года сообщалось, что в республике получили допуск на рынок 30 ломбардов. В Казани находятся 17 организаций, четыре — в Набережных Челнах, три — в Альметьевске, по одной в Елабуге, Зеленодольске, Арске, Нижнекамске, Чистополе и Заинске.



Татьяна Леухина