Карты нескольких российских банков не будут работать с сервисами ApplePay и GooglePay из-за санкций

Банковские карты группы ВТБ, «Совкомбанка», «Новикомбанка», «Промсвязьбанка» и «Открытия» не будут работать с сервисами ApplePay и GooglePay. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

При этом стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России. Клиенты вышеперечисленных банков не смогут расплачиваться картами за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции против РФ.

Фото: cbr.ru

Регулятор отмечает, что все банковские карты, выпущенные всеми банками, работают и будут продолжать работать на всей территории страны для оплаты товаров и услуг, переводов и операций через банкоматы без ограничений.

Вчера премьер-министр Великобритании огласил список ограничительных мер, которые страна вводит против России из-за осложнения ситуации на Украине: заморозка активов ВТБ; запрет на полеты авиакомпании «Аэрофлот» в Великобританию; ограничение размеров вкладов российских граждан в британских банках; запрет компаниям РФ торговать в долларах и фунтах. США ввели санкции в отношении 11 российских юридических лиц, в том числе Сбербанка и «Газпромбанка». Также американский президент Джо Байден заявил о намерении ограничить возможности РФ вести бизнес в долларах, фунтах, евро и йенах.

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер сегодня отметил, что санкции означают «полноценную» блокаду российских банков.



Татьяна Леухина