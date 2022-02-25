Кадыров: примерно 70 тысяч силовиков Чечни готовы добровольно направиться на Украину

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что примерно 70 тысяч силовиков республики выразили готовность добровольно направиться на Украину и «сражаться за наше государство». Однако решения об их направлении туда пока не было.

В Грозном уже собрались около 12 тысяч силовиков. Кадыров проводит с ним встречу.

— Заявляю официально, что самые горячие точки на Украине будут занимать именно чеченские бойцы, бойцы, которые служат на пути Ахмата-Хаджи Кадырова, — цитирует Кадырова «РИА Новости».

Накануне Кадыров встретился с директором Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, генералом армии Виктором Золотовым. Об этом он сообщил через instagram-аккаунт cвоего помощника.



— Мы подробно обсудили вопросы деятельности Управления Росгвардии по Чеченской Республике. Сегодня это отлично подготовленное подразделение, которое готово выполнить любые поставленные задачи, — гласит сообщение в Instagram.

24 февраля президент РФ сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе, так как «обстоятельства требуют от России решительных действий».



— Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации, — заявил Путин в обращении в ночь на четверг.



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