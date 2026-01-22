В Татарстане предложили создать «Семейный навигатор»
Сервис должен интегрировать услуги ЗАГС с возможностью подачи заявлений на детские пособия, материнский капитал, запись в детский сад
В Татарстане хотят создать «Семейный навигатор». С таким предложением выступил вице-президент Академии наук республики Марат Сафиуллин.
Сервис предлагают разработать совместно с Минцифры и Минтруда Татарстана. Ожидается, что на этапе подачи заявления в ЗАГС он автоматически предоставит персонализированную информацию о всех доступных мерах поддержки. Также сервис должен интегрировать услуги ЗАГС с возможностью подачи заявлений на детские пособия, материнский капитал, запись в детский сад.
Кроме того, спикер выступил с инициативой запустить в Татарстане проект «Семейная летопись Победы и Труда». На базе районных отделений ЗАГСов он предложил организовать сбор и оцифровку семейных архивов и создать на их основе виртуальный музей.
