В Татарстане предложили создать «Семейный навигатор»

Сервис должен интегрировать услуги ЗАГС с возможностью подачи заявлений на детские пособия, материнский капитал, запись в детский сад

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане хотят создать «Семейный навигатор». С таким предложением выступил вице-президент Академии наук республики Марат Сафиуллин.

Сервис предлагают разработать совместно с Минцифры и Минтруда Татарстана. Ожидается, что на этапе подачи заявления в ЗАГС он автоматически предоставит персонализированную информацию о всех доступных мерах поддержки. Также сервис должен интегрировать услуги ЗАГС с возможностью подачи заявлений на детские пособия, материнский капитал, запись в детский сад.

Кроме того, спикер выступил с инициативой запустить в Татарстане проект «Семейная летопись Победы и Труда». На базе районных отделений ЗАГСов он предложил организовать сбор и оцифровку семейных архивов и создать на их основе виртуальный музей.

Гарифуллина Галия