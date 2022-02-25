Минобороны России: в ходе спецоперации на Украине РФ вывела из строя 118 военных объектов

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал, что Вооруженные силы РФ в ходе операции на Украине вывели из строя 118 объектов военной инфраструктуры. Об этом сообщает «РИА Новости».

Среди них были 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 14 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», 36 радиолокационных станций.

Накануне в Минобороны России сообщили, что поставленные в рамках военной операции в Донбассе задачи на день перед группировками российских войск выполнены успешно. С ее начала были сбиты два украинских Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар». В результате ударов российских вооруженных сил выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины.



Дарья Акимова