Международный уголовный суд может начать расследование военных преступлений на Украине с 2014 года

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге следит за развитием событий на Украине и может начать расследование совершенных на ее территории актов геноцида, преступлении против человечности и военных преступлений. Об этом говорится в заявлении прокурора юридической инстанции Карима Хана.

«Мое ведомство вправе воспользоваться своими полномочиями и расследовать любой акт геноцида, преступления против человечества или военные преступления, совершенные на территории Украины с 20 февраля 2014 года», — приводит ТАСС заявление прокурора.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что сроки ее проведения определяет сам российский лидер. Цель РФ — денацификация Украины, «так как это представляет угрозу для нашего народа».

Вчера вечером Минобороны России сообщило, что с начала военной операции были сбиты два украинских Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар». В результате ударов российских вооруженных сил выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. «Реальное время» следит за развитием ситуации. Все последние новости — в сюжете интернет-газеты.



Татьяна Леухина