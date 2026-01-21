Первый матч «Рубина» с Артигой: игра схемой Рахимова, гол Васильева, «побег» соперника

Казанцы победили сербский ИМТ в стартовой игре на зимних сборах в Турции

«Рубин» выиграл свой первый матч на стартовом сборе в Турции. Казанцы обыграли сербский ИМТ со счетом 3:1. Эта встреча стала дебютной для команды под руководством Франка Артиги. Чем запомнился матч — в материале «Реального времени».

Тройка центральных осталась от Рахимова

За день до первого матча пресс-служба «Рубина» опубликовала интервью с новым главным тренером казанцев Франком Артигой. В нем испанец ответил на насущные вопросы — в каком стиле собирается играть команда и с какой схемой. Относительно первого — тренер будет ставить атакующий футбол с контролем мяча. А по второму — схема для Артиги не имеет значения.

Как бы там ни было, а на первый матч с испанцем «Рубин» вышел с тройкой центральных защитников: Нижегородов — Вуячич — Тесленко. Как во времена Рашида Рахимова. А по флангам действовали Андерсон Арройо и... Даниил Кузнецов. У последнего был конфликт с бывшим тренером казанцев, и он не играл почти год. А вот у Артиги россиянин может стать любимчиком. Они уже пересекались, когда испанец работал в «Родине».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В центре поля появились Далер Кузяев, Богдан Йочич и Марат Апшацев, на острие значились Даниил Моторин и Дардан Шабанхаджай. При этом несколько игроков вовсе не попали в заявку. Мирлинд Даку, Угочукву Иву, Жак Сиве и еще ряд футболистов, пропустивших концовку прошлого года из-за травм, пока работают вне общей группы на сборе.

В результате стартовая схема напоминала что-то вроде вариации 3-4-3 или 5-3-2, где по всему флангу действовали Арройо и Кузнецов.

Сербы чуть не бойкотировали матч

Первые десять минут матча прошли под диктовку ИМТ. Сербы неплохо контролировали мяч и дважды организовали опасные подходы к воротам казанцев. В одном из них Евгений Ставер не «сыграл» в мяч после выхода из ворот, а во втором игрок соперника пробил головой мимо с центра штрафной.

Затем «Рубин» немного приноровился к сербам. Подопечные Артиги чаще атаковали через фланги, где действовали Кузнецов и Арройо. С одного из фланговых проходов случился угловой, после исполнения которого судьи назначили пенальти. Сербы не согласились с этим спорным решением арбитра.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Изначально игроки обеих команд, похоже, договорились бить мимо. К мячу подошел Константин Нижегородов, а с тренерской скамьи казанцев послышался призыв «не глупить». В итоге игрок «Рубина» забил, а вратарь соперника демонстративно «выключился» из эпизода — 1:0. В знак протеста сербы покинули поле, но их удалось вернуть в результате долгих уговоров.

А в уже добавленное арбитром время Далер Кузяев удвоил преимущество казанцев. Полузащитник «Рубина» в одно касание пробил после выноса защитника сербов и отправил мяч в сетку с линии штрафной — 2:0.

Васильев забил

В перерыве «Рубин» поменял состав и выпустил свежих игроков. В воротах Евгения Ставера сменил Артур Нигматуллин, на острие атаки вышли Энри Мукба и Никита Васильев. Самое любопытное было в линии обороны, где вместо трех центральных защитников вышли двое: Никита Лобов и Алексей Грицаенко, а также «крайки» Илья Рожков и Дмитрий Кабутов. В центре поля значились Александр Ломовицкий, Александр Зотов и Олег Иванов. С ролью Николы Чумича пришлось определяться позже.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В итоге сербский вингер располагался на левом фланге и действовал ближе к атаке. С другого края поля играл Васильев, который в итоге забил третий мяч казанцев. Воспитанник казанского клуба получил пас от Ломовицкого и навесил, но случайно отправил игровой снаряд в ворота — 3:0.

Почти тут же футболисты ИМТ забили ответный гол. Сербы красиво разыграли мяч прямо в центре обороны казанцев, и Кейта поразил ворота — без шансов для Нигматуллина, 3:1.

Артига отреагировал на такую ошибку своих защитников трансформацией схемы, вернувшись к вариации с тройкой центральных. В итоге план испанца сработал. Правда, в атаке игра тоже сломалась. Так встреча и закончилась без серьезных моментов, со счетом 3:1.

Рано делать выводы

Испанец Франк Артига стартовал в «Рубине» с победы. Обольщаться результатом не стоит. Первый зимний сбор у команд зачастую проходит под нагрузками. Определить реальную силу футболистов и игровые схемы четко пока нельзя. К тому же на данный момент состав казанцев далек от оптимального из-за травм.

Но некоторые моменты уже наклевываются. С первых дней Артига старается доверять молодым футболистам. Моторин, Мукба, Васильев — они точно будут получать больше игрового времени. По крайней мере, на сборах в Турции. Все трое должны быть готовы к тому, что весной станут важной частью основы.

Еще одно очевидное «открытие» — клубу пора расставаться с некоторыми игроками. На первый сбор команды отправилось более 30 футболистов. Обычно для нормальной работы хватает 23—25 игроков. Остается лишь понять, с кем будут расставаться и на каких условиях.

Пока же осторожно проклевываются первые фамилии возможных новичков. Среди таковых — центральный защитник Александр Мартынов из турецкого «Серикспора» и опорник Фаваз Абдуллахи из минского «Динамо».

«Рубин» — ИМТ — 3:1 (2:0, 1:1)

Голы:

1:0 — 35, Нижегородов (с пенальти);

2:0 — 45, Кузяев;

3:0 — 50, Васильев (Ломовицкий);

3:1 — 53, Кейта.

Следующий матч «Рубин» проведет 26 января в 11:30 мск с македонской «Стругой». После этой игры команда отправится на краткосрочный отдых перед вторыми турецкими сборами.