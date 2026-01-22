IIHF не отменила санкции против российских хоккеистов

Ограничения действуют с февраля 2022 года

Фото: Динар Фатыхов

IIHF не отменила санкции против российских хоккеистов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на соцсети журналиста The Athletic Криса Джонстона.

Совет IIHF прошел в среду в формате видеоконференции. Напомним, что команды из России отстранены от соревнований под эгидой организации с февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что новые американские санкции затронули Иран и международные компании. По данным OFAC, ограничительные меры коснулись 11 персон и 13 организаций, зарегистрированных в разных странах мира.

Никита Егоров