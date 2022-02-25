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Россия вчера получила ноту о разрыве дипотношений с Украиной

16:59, 25.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе: только проверенная информация
Россия вчера получила ноту о разрыве дипотношений с Украиной
Фото: wikimedia.org

Россия вчера, 24 февраля, получила от Украины ноту о разрыве дипломатических отношений. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений двух стран. По его мнению, Россия напала на Украину утром, как это сделала фашистская Германия во времена Второй мировой войны.

Фото: скриншот

Еще до начала военной операции в Донбассе Зеленский предупредил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипотношений с Москвой. В Кремле отмечали, что разрыв дипломатических отношений с Украиной крайне нежелателен. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что подобное развитие событий сделает отношения двух стран и народов еще сложнее.

Татьяна Леухина
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