Россия вчера получила ноту о разрыве дипотношений с Украиной

Россия вчера, 24 февраля, получила от Украины ноту о разрыве дипломатических отношений. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений двух стран. По его мнению, Россия напала на Украину утром, как это сделала фашистская Германия во времена Второй мировой войны.

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Еще до начала военной операции в Донбассе Зеленский предупредил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипотношений с Москвой. В Кремле отмечали, что разрыв дипломатических отношений с Украиной крайне нежелателен. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что подобное развитие событий сделает отношения двух стран и народов еще сложнее.



Татьяна Леухина