Жители Татарстана отправляли в Жилинспекцию в среднем 102 запроса в день в 2025 году

Всего в 2025 году поступило 24 744 обращения, что стало рекордом за 10 лет

Фото: Артем Дергунов

В 2025 году Жилинспекция Татарстана получила рекордное количество обращений от жителей республики — 24 744 запроса, что составляет в среднем 102 вопроса в день, включая выходные. Это самый высокий показатель за последние 10 лет. Об этом сообщила пресс-служба Жилинспекции Татарстана.

Для сравнения, в 2023 году было 17 609 обращений, а в 2024 году — 23 731. В своих запросах жители Татарстана задали 37 210 вопросов, что на 2,8% больше, чем годом ранее. Большинство вопросов касались содержания общедомового имущества (44,9%), качества ЖКУ (22,1%) и работы управляющих компаний (17,2%).

Больше всего жалоб поступило из Казани (14 450, рост на 1,9%), Набережных Челнов (3 433, рост на 4,3%), Альметьевского (1 674, рост на 30,3%), Бугульминского (699, рост на 10,9%) и Лаишевского (585, рост на 28,9%) районов. Снижение зафиксировано в Нижнекамском (1 075, минус 15,9%), Зеленодольском (578, минус 8,7%), Мензелинском (16, минус 46,7%) и Пестречинском (251, минус 4,2%) районах.

Рост обращений Жилинспекция связывает с активностью жителей в управлении общим имуществом, повышением требований к качеству услуг и запуском мобильного приложения ГИС ЖКХ «Госуслуги Дом».

Ариана Ранцева