Лицей №37 Нижнекамска заключил контракт на охрану за 1,5 млн в начале 2026 года

Охранники должны уметь работать с сигнализацией и средствами пожаротушения

Фото: Динар Фатыхов

Многопрофильный лицей №37 Нижнекамского района Татарстана провел государственную закупку на оказание охранных услуг. Контракт подписан 12 января 2026 года. Сумма сделки составила 1 415 640 рублей. По итогам торгов победителем признано ЧОП «Империя».

Согласно документу, с 12 января по 30 декабря 2026 года два охранника будут обеспечивать безопасность школ в дневное время. График работы предусматривает дежурство с 7:00 до 19:00 шесть дней в неделю. Общая продолжительность охраны составит 235 рабочих дней.

В обязанности охранников входит:

обеспечение безопасности учащихся и персонала;

контроль пропускного режима;

охрана имущества;

предотвращение проникновения посторонних;

реагирование на чрезвычайные ситуации;

работа с системами безопасности и пожаротушения.

Особое внимание в документе уделяется антитеррористической защищенности объектов и соблюдению внутриобъектового режима. Охранники должны уметь работать с сигнализацией и средствами пожаротушения.

Дмитрий Зайцев