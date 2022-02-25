Профессор КФУ: нынешняя зима вошла в тройку самых снежных в этом столетии

Зима 2021—2022 годов вошла в тройку самых снежных в этом столетии. Об этом сообщил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

Погоду в Татарстане зимой определяли циклоны и атмосферные фронты с Северной Атлантики.

— В этом году у нас наблюдается повышенная циклоническая активность — к нам постоянно приходят циклоны с Атлантики с атмосферными фронтами. Причем мы, как правило, оказываемся на периферии циклонов, а значит, нам меньше неприятностей достается, — рассказал Переведенцев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Такая снежная зима свидетельствует о том, что весной почве будет хватать влаги, рассказала профессор кафедры общей экологии Института экологии и природопользования КФУ Татьяна Рогова. Грунт сильно не промерзал, в весенние месяцы большая часть талой воды впитается в землю. Это хорошо для растений, но в низинах, где накопилось много снега, озимые могут частично погибнуть из-за переизбытка влаги.



Переведенцев предупредил, что если в марте по-прежнему будут господствовать циклоны с Атлантики, то первый месяц весны будет теплым, а снеготаяние — активным. Огромные запасы снега станут быстро превращаться в воду, это вызовет бурное половодье.

Для активного таяния снега не нужно много солнца, главное — дожди, которые приносят циклоны, передает пресс-служба КФУ.



Согласно средним многолетним наблюдениям, весна начинается в период с 31 марта по 3 апреля. Устойчивый снежный покров разрушается в период с 9 по 11 апреля, рассказал профессор.



Вчера Гидрометцентр РТ сообщил, что в последние дни февраля в республике потеплеет до +2 градусов. Ночью в субботу, 26 февраля, в республике похолодает до -5... -10°С, а на востоке при прояснениях — до -15°С. Днем температуры составят 0... -5°. В воскресенье, 27 февраля, в РТ ночью ожидается -3... -8 градусов, а днем потеплеет до +2 градусов.



Татьяна Леухина