Генпрокуратура России принимает меры по пресечению фейков о военной операции

Генеральная прокуратура России принимает меры по пресечению фейковых новостей, связанных с проведением операции в Донбассе. Об этом заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

Там напомнили, что распространение недостоверной общественно значимой информации влечет за собой ответственность, предусмотренную ст. 13.15 КоАП в виде административного штрафа. При размещении в Сети фейковых новостей, которые создают угрозу жизни и здоровью, Генпрокуратура направляет в Роскомнадзор требование о внесудебной блокировке такой информации, пишет ТАСС.

Сегодня член Общественной палаты России, кандидат политических наук Александр Малькевич заявил, что количество фейков зашкаливает после признания Россией независимости ДНР и ЛНР. Все разоблачения пугающей информации последних дней — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина