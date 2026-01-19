Федералы захватили треть рынка по строительству жилья в Татарстане

Москвичи, питерцы и удмурты возводят в республике новостройки на 800 тысяч «квадратов»

Фото: Реальное время

Доля новостроек федеральных девелоперов в Татарстане достигла рекордных значений: на их счету почти 800 тысяч «квадратов», или треть от всех текущих строек многоквартирного жилья. Еще несколько лет назад среди ведущих застройщиков республики не было ни одного варяга, а сегодня их уже семеро, и один выбился в тройку лидеров. Доминируют московские, питерские и удмуртские строители, к ним в прошлом году добавился краснодарский. Подробнее об экспансии федералов в регионе, их доле на рынке и конкуренции с местными игроками — в материале «Реального времени».

Треть строек жилья в Татарстане в руках федералов

В Татарстане меняется ландшафт рынка жилищного строительства благодаря широкой экспансии федеральных игроков. Если в 2020 году в топ-20 застройщиков РТ по объему текущего строительства входило лишь трое таких девелоперов, и те были в хвосте рейтинга, то сегодня их семеро, из которых трое в первой десятке, а один занял третью строчку, следует из данных ЕРЗ.

Шесть лет назад новостройки в республике возводили московские ГК «Садовое кольцо», ДК «Антей» и удмуртский «Талан» с совокупным объемом 160 тысяч квадратных метров. Это было в 11 раз меньше, чем строила вся первая двадцатка застройщиков в республике, — 1,7 млн кв. м. Сейчас объем текущих строек в Татарстане — 2,6 млн «квадратов» жилья, а на долю федералов приходится 0,8 млн, то есть треть рынка.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В первой десятке по объему строек московский ПИК, удмуртский «Талан» и питерский GloraX. Во второй — также столичные ФСК, «Самолет», удмуртский «Комосстрой» и краснодарская группа «Точно». Всего из 83 девелоперов, развивающих сейчас свои проекты в республике, 13 федеральных. Среди тех, кто не попал в топ-20 по объему текущих строек, — питерский «Эталон», башкортостанские «Еврострой-Девелопмент», «Руслан+», «Траст-Инвест Елабуга», удмуртский «АСПЭК-Домстрой» и марийский «Бастион».

Объем строек у варягов в РТ вырос в 4 раза

Характерный тренд последних лет — перенос сроков сдачи жилья на фоне подорожания себестоимости строительства и проектного финансирования. Но с этого года мораторий на штрафы для застройщиков за сорванные сроки строительства отменяют, так что в отрасли ждут шквала исков от дольщиков.

Сейчас половина из топ-20 застройщиков РТ допустила перенос сроков сдачи домов. Среди них два федеральных игрока ПИК и «Талан», у которых доля таких новостроек достигает 18% и 27% соответственно. Если на московского девелопера приходится 6,76% от всех текущих строек жилья в регионе, то на удмуртского — 4,26%. Доли других пришлых игроков в регионе распределились следующим образом: у GloraX — 3,28%, ФСК — 2,95%, «Комосстроя» — 2,47%, «Самолета» — 1,96%, ГК «Точно» — 1,83%.

Совокупный объем рынка новостроек, который заняли федералы в Татарстане, за последние годы вырос в четыре раза — с 0,2 млн до 0,8 млн квадратных метров по объему текущего строительства домов. Для сравнения: по итогам 2025 года в республике установили новый рекорд по вводу жилья, сдав 3,5 млн «квадратов».

Реальное время / realnoevremya.ru

«По объему строительства мы не догоняем, на 10-м месте»

Приход федеральных застройщиков усилил конкуренцию на рынке в Татарстане, а заодно повысил качество строительства жилья, закрепил новые стандарты в проектах, подчеркивают эксперты. По их словам, в ближайшее время количество девелоперов из других регионов в нашей республике будет только расти.

— Скоро тюменский застройщик «ЭНКО» к нам зайдет, на очереди — уфимская ГК «КирпичХолдинг». Сейчас они начинают строить ЖК в Зеленодольске, а в Казани купили участок в хорошей локации. Давно уже такого нет, что наш рынок закрыт, наоборот, мы хотим, чтобы было как можно больше застройщиков. Почему у нас в Казани высокие цены на недвижимость? Потому что по объему строительства мы не догоняем, на 10-м месте по стране. Нас обгоняют Краснодар и Екатеринбург в 2 раза, — сообщил руководитель АН «Квартет» Рустем Сафин.

По словам эксперта, в ряде российских миллионников, несмотря на меньшее по сравнению с Казанью население, за счет больших объемов строек, по данным ЕРЗ, стоимость жилья ниже: «А у нас получается, из-за того что мало строят, фактически сейчас в Казани конкуренция выше, и застройщики поднимают цены. Поэтому, чем больше к нам зайдет застройщиков, тем будет лучше. Я это вижу даже на примере некоторых проектов: как только в одной локации появляется 2—3 застройщика, цены снижаются, потому что они конкурируют между собой».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Федералы могут больше и быстрее строить»

— С появлением федеральных застройщиков конкуренция на рынке, естественно, усилилась. Изменились предложения, своя ценовая политика — без этого никуда, то есть они имеют больше возможностей. Делают ставку на массовость, а не эксклюзивность, поэтому появились альтернативные варианты с иными стоимостными показателями. Федералы могут больше и быстрее строить, нежели местные игроки, но есть и плюсы. Мы стали больше равняться на них, принимать какие-то иные варианты в концепции, — пояснила директор по девелопменту ООО «Грань» Ольга Волчкова.

Для татарстанского рынка первичной недвижимости приход девелоперов из других регионов — большой плюс, согласен управляющий партнер BMP Brands Group Максим Николаев. «Возрастает конкуренция, и местные игроки начинают более ответственно подходить к проектированию, учитывать все тренды, нововведения в строительстве жилья. Федеральные игроки привнесли сюда другое качество жилья и другое качество жизни. Соответственно, остальным приходится подстраиваться», — подчеркнул он. По его словам, жесткая конкуренция принесла рынку новостроек Казани только пользу.

— С другой стороны, это заставило местных игроков обратить внимание на внешние региональные рынки — это тоже плюс. Так как сюда заходят конкуренты, местным игрокам ничего не остается, как тоже получать опыт освоения других регионов России. Благодаря этому растет опыт в возведении домов, повышается качество экспертизы застройщиков. Мы учимся, и это здорово! Понятное дело, что работать становится сложнее, борьба идет за каждого клиента, но с точки зрения потребителя — это повышение качества услуг, — убежден Максим Николаев.

Что касается высоких цен на казанскую первичную недвижимость, эксперт уверен, что именно она привлекла сюда федералов. В ряде случаев средняя цена «квадрата» в местных новостройках сравнялась с московской.