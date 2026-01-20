Рустам Минниханов: «Каждый глава пытается памятник построить, но не надо заниматься приписками»

Раис Татарстана призвал руководителей районов объективно оценивать востребованность новых объектов на селе

Фото: Динар Фатыхов

«Не надо заниматься приписками по мощности садика, школы или каких-то других объектов», — призывал муниципалитеты раис Татарстана на коллегии Минстроя РТ. Рустам Минниханов также выразил обеспокоенность завышением стоимости работ и поручил строже контролировать эти вопросы. В целом же глава российского Минстроя Ирек Файзуллин отметил системную работу республики в сфере строительства и ее вклад в увеличение объема ввода жилья в стране до 108 млн «квадратов», а также присвоил раису РТ звание почетного строителя России.

«Очень подозрительно смотрим — нет ли приписок!»

Оценивая результаты работы стройотрасли в Татарстане, Рустам Минниханов выразил опасения по ряду вопросов. «Работа у нас такая, мы строителей хвалим только два раза в год: на коллегии и в День строителя. В остальное время очень подозрительно смотрим на вашу работу — нет ли приписок», — полушутя обозначил проблему раис РТ.

— Нас беспокоит обоснованность строительства объектов социально-культурного назначения. Каждый глава пытается какой-то памятник построить, но не надо заниматься приписками по мощности садика, школы или каких-то других объектов! Вообще, надо эту тему очень строго контролировать и Министерству экономики, и Министерству строительства, и проектному институту, когда мы принимаем проекты и решения. Все это стоит больших денег. И самое главное, если не востребовано, конечно же, нас это очень беспокоит, — сообщил он.

Еще одно его замечание касалось злоупотреблений с расчетами в строительной сфере: «Есть вопросы по сметной стоимости, когда подбирается оборудование с завышенной стоимостью, с завышенной мощностью. Все это очень четко через экспертизу и ГИСУ надо смотреть».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отдельно раис остановился на теме долгов по налогам. Как сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, налоговая задолженность в консолидированный бюджет по отрасли составила 3,1 млрд рублей. Долги у 5 462 организаций, из них у 362 они превышают 1,5 млрд. Налоговая задолженность за год выросла на 6%. В то же время количество должников сократилось на 99 единиц, поступления в бюджет выросли до 63,073 млрд (+44%), а просроченные долги по налогам были погашены в размере около 3 млрд рублей. Тем не менее уровень задолженности и количество предприятий-должников все еще велики.

— Внимательно надо следить за налоговой задолженностью — эта тема остается. Марат Мансурович, не только строительные отделы, но и финансовое положение наших предприятий тоже очень внимательно посмотрите, — поручил Рустам Минниханов.

В Татарстане растет доля переносов сроков сдачи новостроек

По итогам 2025-го в Татарстане сдали свыше 3,5 млн квадратных метров жилья. План на текущий год — 3,2 млн, притом что градостроительный потенциал составляет 6,7 млн «квадратов». В республике выдано 654 разрешения на строительство многоквартирных домов общей площадью свыше 6 млн кв. м.

— Одной из проблем в сфере жилищного строительства является перенос сроков ввода домов, строящихся в рамках проектного финансирования, что является следствием низкой распроданности квартир. Из 603 строящихся жилых домов перенесены сроки ввода по 54 домам — это 6% от общего объема строительства многоквартирных домов, — сообщил глава Минстроя РТ.

Основные причины переносов, по его словам: недостаточный уровень распроданности квартир, низкий уровень наполняемости эскроу-счетов, негативное влияние высокой ключевой ставки ЦБ, внесение изменений в проектную документацию с увеличением объема работ, переносы сроков до заключения первого договора долевого участия. В то же время со второй половины прошлого года на рынке жилья наблюдается повышение продаж, в целом за 2025-й продажи новостроек выросли на 31%. При этом количество выданных ипотечных кредитов, напротив, снизилось на 39%, в том числе и на первичном рынке — на 4%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Собираемость платежей населения в Татарстане на уровне более 99% за год. Районам и городам поставили задачу усилить работу по снижению в сфере задолженности, которая на 1 января 2026 года составила 10,1 млрд рублей.

Объем строительных работ в Татарстане по итогам 2025-го впервые превысил 1 трлн рублей, годом ранее было 970 млрд — «это говорит о том, что республика обновляется и строится», подчеркнул раис РТ. Ранее глава российского Минстроя Ирек Файзуллин также отметил достижение, напомнив, что в его бытность министром строительства РТ в 2019-м показатель был на уровне 364 млрд рублей. Оборот отрасли значительно вырос, проведена колоссальная работа, заявил он.

— Сегодня в условиях некоторого охлаждения экономики, как ЦБ говорит, связанного с высокой ставкой, стройка есть и будет локомотивом развития экономики, — заявил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, — Общий вклад стройотрасли со смежными отраслями в валовой продукт России составил почти 22 трлн рублей, или 13%. И, коллеги, вдумайтесь у Татарстана 1 триллион из этой цифры.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По его словам, объем налоговых поступлений и страховых платежей в отрасли составил 8 трлн рублей, или более 14% от общего объема. Сейчас в России стоит задача в рамках нацпроекта обновить все жилье на треть, повысить его доступность и увеличить обеспеченность до 33 кв. м на человека к началу 2030 года и до 38 кв. м к 2036 году. По оперативным данным, в России ввели 108 млн «квадратов» по итогам 2025-го.

— Ежегодный прирост объема многоквартирного жилья продолжается. Сейчас строится 115 млн кв. м чисто жилой площади, а если нежилой — 201 млн кв. м. Это порядка 2 млн квартир, которые возводят в нашей стране 4 253 застройщика. Весомый вклад в эту работу внес Татарстан. Ввод жилья — 3,5 млн кв. м, на 1,8% больше результатов 2024 года.

Россияне в течение прошлого года оформили 952 тысячи ипотечных кредитов на 4,4 трлн рублей. По льготным программам было выдано более 600 тысяч займов, так что общий ипотечный портфель в стране составил 21,6 трлн рублей.

— Это средства населения, которые идут в развитие наших регионов. И когда уменьшается объем жилищного строительства, мы видим это снижение в регионах. Это значит, не потребляем цемент, не потребляем металл, не потребляем основной спектр строительных конструкций, а за нами сразу же движется промышленность, которая не выпускает эту продукцию. Поэтому мы считаем, что поддержка развития жилищного строительства должна продолжаться, — заявил Файзуллин.

Важной задачей для ускорения строительства, по его словам, является сокращение инвестиционного строительного цикла. Так, к 2030 году планируется сократить сроки до 1000 дней, а количество документов — на 350 единиц.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Мы ощущаем ошибки, которые не учли, и нам приходится их исправлять»

Организации ЖКХ в Татарстане нарастили объем оказанных услуг до 65,1 млрд рублей (+4%). Но Минстрой РТ беспокоит другой важный экономический показатель — доля убыточных предприятий. В текущем году она выросла: в строительстве — 23%, в ЖКХ — 21%.

В течение года строители Татарстана работали в рамках 48 программ, семи нацпроектов, четырех госпрограмм. На сумму в 166 млрд рублей построили и отремонтировали 3 900 объектов. Республика в течение пяти лет ежегодно сдает более 3 млн квадратных метров жилья. В планах на 2026 год реализовать 50 программ, пять нацпроектов и три госпрограммы. Ресурсы предусмотрены, и в этом направлении республика планирует двигаться.

Профильные вузы и ссузы выпустили более 5 700 специалистов, но проблема дефицита кадров остается — на сегодня открыты более 23 тысяч вакансий, из них большинство в строительстве.

На коллегии высоко оценили деятельность Института пространственного планирования РТ и его работу над мастер-планами крупных городских агломераций республики:

— Мы наконец-то начали видеть, что с нами будет, если будем двигаться в том или ином направлении. Мы ощущаем те ошибки, которые не учли, и сегодня нам приходится их исправлять, — заявил Минниханов и поручил обратить внимание на опорные населенные пункты, которые должны стать самодостаточными и обеспеченными инфраструктурой.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Проблемы с концессиями в ЖКХ и «мусорная» реформа

При обсуждении проблемы высокого износа коммунальной инфраструктуры речь зашла о необходимости увеличить количество организаций, реализующих инвестиционные программы. «Концессионные соглашения должны были стать для муниципалитетов способом организовать предоставление коммунальных услуг силами частных организаций и инструментом привлечения инвестиций. Однако в части их реализации мы столкнулись с рядом проблем», — доложил министр строительства РТ.

В прошлом году в республике заключили пять концессионных соглашений по передаче объектов водоснабжения и водоотведения в Лаишевском и Агрызском районах. Не переданными на обслуживание организациям остаются 1 957 коммунальных объектов в 26 муниципальных образованиях, в основном в сельской местности. Серьезной проблемой является отсутствие интереса поставщиков ресурсов, как потенциальных концессионеров, к данному механизму в связи с неокупаемостью инвестиций, посетовал Марат Айзатуллин.

Поэтому было предложено разрешить передачу коммунальных объектов в населенных пунктах численностью до 200 тысяч человек по договорам аренды. Это позволило бы обеспечить привлечение частных обслуживающих организаций к оказанию коммунальных услуг при сохранении возможности реконструкции переданных объектов за счет бюджета, считают в Минстрое РТ.

В рамках программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в 2025-м было выделено 4,07 млрд рублей. Всего реализовано 47 объектов в 11 районах, заменено 135 км инженерных сетей. По республиканской программе с объемом финансирования порядка 8,5 млрд обновили 121 объект и заменили 284 км коммуникаций. В совокупности капитально отремонтировали, реконструировали и построили более 680 км сетей, или 2,5% от общей протяженности, в планах выйти на 3% в год.

Еще один важный блок — тема обращения с твердыми коммунальными отходами. В 2025 году в республике собрали 1,5 млн тонн ТКО, из них на обработку направили 394 тысячи тонн (>26%), на утилизацию — 168 тысяч тонн (11%), на захоронение — 1,3 млн тысяч тонн (86%). Продолжается эксплуатация 35 объектов размещения ТКО, расчетная остаточная вместимость которых составляет 3,6 млн тонн, что позволит эксплуатировать объекты порядка двух лет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Основные «образователи» отходов — Казань, Набережные Челны, Нижнекамский, Альметьевский и Зеленодольский районы. Срок завершения эксплуатации полигона «ПЭК» в автограде — май 2026 года, а казанского полигона «Восточный» — октябрь 2027-го.

— Полигонов, готовых дополнительно размещать ТКО Казани и Набережных Челнов, нет, — сообщил министр строительства РТ. — Также в текущем году необходимо начать строительство комплексов по обращению с ТКО в Тукаевском, Пестречинском и Лениногорском районах, а в 2027 году — в Верхнеуслонском районе.

«Нужна жесткая система контроля эксплуатации наших объектов»

Многообещающим экспериментом татарстанских строителей стала концепция цифровой системы удаленного мониторинга инженерных систем социальных объектов. Как отметил Марат Айзатуллин, сегодня это уже не просто концепция, а реальная IT-система, которая была запатентована в декабре 2025 года.

— Ее цель — понимать, как живет объект после ввода в эксплуатацию и как он фактически обслуживается. На сегодня система внедрена в тестовом режиме на 15 пилотных социальных объектах республики, — сообщил он. — Система ежеминутно отслеживает работу основных инженерных систем каждого объекта, поступающие сигналы с оборудования автоматически преобразуются в инциденты с указанием характера неисправности, времени возникновения и рекомендуемых действий по их устранению.

Задача, по его словам, выстроить такую систему эксплуатации, которая позволит выявлять и устранять неисправности на сетях, не перегружая собственников несвойственными функциями. На завершающем этапе внедрения пилота министр видит необходимость в создании единого центра по эксплуатации социальных объектов: «По аналогии с ГИСУ, как единого заказчика в строительстве, должен появиться единый заказчик эксплуатации».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Не секрет, что в рамках непонятных решений наши объекты социального назначения эксплуатируются неправильно, и это приводит к очень серьезным последствиям, поэтому эту систему будем вводить. Нужна жесткая система контроля эксплуатации наших объектов, больниц, спортивных комплексов, школ, по всем она должна функционировать, — поддержал идею раис.

Одной из болевых точек остается тема ЖКХ. В этом году республика планирует, наряду с федеральной поддержкой, направить свои 14 млрд рублей в эту сферу. «Тема очень больная. Мы немножко эти вопросы запустили, поэтому в части ремонта и капитальной модернизации коммунальной инфраструктуры нам необходимо системно двигаться», — заявил глава республики. По его словам, нужны правильные технологические решения, чтобы «очень выверенно эти деньги использовать, конечно же, только за счет бюджета мы все исправить не сможем — надо использовать внебюджетные источники, концессии и другие формы».

Большое беспокойство вызывают вопросы, связанные с эксплуатацией неисправного газового оборудования, отсутствием вытяжки в домах татарстанцев, что приводит к трагедиям: «Мы имеем здесь большие проблемы. Теряем людей, каждую неделю несколько таких случаев». Было поручено обратить внимание и на эту проблему.

Строителей республики поблагодарили за еще один «достойно отработанный год» и высокие экономические показатели в отрасли. «У нас один объект, с которым мы не справились, и это не наша вина, — иловые поля. Но в этом году мы их все равно добьем», — сообщил раис, добавив, что все остальные объекты были сданы вовремя.

В заключение встречи глава Минстроя РФ присвоил раису звание почетного строителя России за системную работу Татарстана в сфере строительства и благоустройства, а также за реализацию крупных инфраструктурных проектов, связанных с обновлением городов и развитием промышленности.