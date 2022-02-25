Путин подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военных пенсионеров на 8,6% с 1 января 2022 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об индексации на 8,6% пенсий для военных пенсионеров 10 февраля. Госдума приняла соответствующий закон в среду, 16 февраля.

После индексации средняя пенсия военных по выслуге лет составит 33 300 рублей в месяц. Увеличение в реальном выражении составит 2 800 рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В бюджете на 2022-й и плановый период 2023 и 2024 годов уже заложили повышение денежного довольствия военнослужащим и приравненным к ним лицам на 4%. Дополнительные расходы в 2022—2024 годах на эти цели составят 154,3 миллиарда рублей: в 2022 году — 63,4 миллиарда, в 2023 году — 42,5 миллиарда и в 2024 году — 48,4 миллиарда рублей.

В конце января Путин подписал закон об индексации пенсий в 2022-м на 8,6%. Ожидается, что в результате средний размер пенсии в этом году составит 18 984 рубля.

Татьяна Леухина