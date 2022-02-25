Международный олимпийский комитет призвал перенести или отменить все соревнования в России и Белоруссии

Международный Олимпийский комитет призвал спортивные федерации перенести или отменить все соревнования в России и Белоруссии. Об этом говорится на сайте организации.

— Необходимо принять во внимание нарушение олимпийского перемирия правительствами России и Белоруссии и отдать абсолютный приоритет безопасности спортсменов, — заявили в комитете.

Также комитет призвал не вывешивать флаги двух стран на состязаниях.

Ранее Международная федерация лыжного спорта заявила, что все соревнования, которые должны были пройти на территории России под ее эгидой, включая финал Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени, перенесут. Также сегодня Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж.



Вчера МОК выступил с заявлением, в котором осудил нарушение олимпийского перемирия властями России. Вчера президент РФ Владимир Путин сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.



Татьяна Леухина