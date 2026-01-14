В Казани «потеряли» Большунова: приедет ли олимпийский чемпион на этап Кубка России в Мирном

Репортаж по итогам пресс-конференции Вяльбе, Фардиева и Шайхутдинова с лыжниками в Казани

Фото: Мария Зверева

В четверг в поселке Мирном под Казанью откроется этап Кубка России по лыжным гонкам. Однако до сих пор неизвестно, выступит ли на нем главный лыжник страны Александр Большунов. Где находится олимпийский чемпион и будет ли участвовать в гонках в Татарстане, не знает даже руководство лыжной федерации. Подробнее — в материале «Реального времени».

Вяльбе и Фардиев не знают, где находится Большунов

Этап Кубка России по лыжным гонкам в поселке Мирном стартует в четверг. Основная масса лыжников прибыла в Казань уже вчера вечером. В том числе капитан сборной Татарстана Сергей Ардашев и лидер женских гонок Вероника Степанова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

А вот олимпийского чемпиона Александра Большунова среди прибывших не оказалось. Обычно про будущие старты лыжника всегда сообщал Юрий Бородавко. Но сейчас узнать у него о приезде Большунова не удалось, тренер перенаправил журналистов к самому Александру.

Ожидаемо, что после этого с аналогичным вопросом обратились к Елене Вяльбе. Только вот глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) лишь добавила «мистики» — она тоже не в курсе планов Большунова. И даже более того, у начальника вовсе нет контакта с одним из лучших лыжников страны из-за конфликта.

— К сожалению, у меня нет информации. Все вопросы к Саше, потому что у него после всех инцидентов, которые произошли со мной, контакт прервался. Но я не в курсе дел человека. Все, что знаю, — он планировал поехать в Италию, — заявила Вяльбе на пресс-конференции перед стартом казанского этапа.

Реальное время / realnoevremya.ru

Нет информации о прилете Большунова и у Федерации лыжных гонок Татарстана (ФЛГТ). Однако в пресс-службе ФЛГТ корреспонденту «Реального времени» высказали уверенность, что один из ярких представителей татарстанской сборной примет участие в «родном» этапе.

А нужен ли Татарстану Большунов?

Если же Большунов пропустит этап Кубка России в Казани, то это станет большим ударом по репутации татарстанской федерации лыж. Олимпийского чемпиона в Татарстане ждут с особым интересом, он главная звезда российских лыж. Его образ использовали во всех анонсах предстоящего этапа, привлекая народ на трибуны лыжно-биатлонного комплекса. Если после этого не показать лыжника местным болельщикам, то ради чего вообще его подписывали в сборную республики?

А ведь Большунов обходится Татарстану не слишком дешево. Да, по сравнению с хоккеистами и футболистами траты на лыжников значительно ниже. Но эти расходы есть. Республика вкладывается в элитных спортсменов и ждет отдачи. От Большунова пока в основном одни репутационные убытки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Подходит к концу уже второй сезон, как олимпийский чемпион выступает за сборную Татарстана. За это время Большунов утратил статус непобедимого российского лыжника и все чаще впутывается в различные скандалы. Совсем недавно на одном из этапов он нарвался на дисквалификацию за неспортивное поведение. И вот теперь еще и устраивает «незнайку» со своим приездом на этап в Казани. А точно ли нужно держать такого спортсмена на балансе сборной Татарстана, если самому Большунову это, кажется, совсем неинтересно?

Этап начался весело

Пока же в Казани вовсю готовятся провести идеальные лыжные гонки. Организаторы учли прошлогодние проколы и постарались исправить случившиеся оплошности — что по трассе и соревнованиям, что по условиям размещения спортсменов. Напомним, в прошлом году лыжница Анастасия Кулешова устроила скандал из-за номера в «Балкыше», где были предоставлены комнаты для участников. С тех пор в санатории сделали небольшой ремонт и осовременили дизайн, так что негативных отзывов сейчас быть не должно.

На сегодняшней пресс-конференции Вяльбе в привычном для себя стиле сообщила, что Кулешова уже давно пожалела о своей претензии, и списала тот инцидент на гормональный сбой спортсменки. Ильшат Фардиев поддержал главную по лыжам, пообещав избежать подобных ситуаций в этом году. А вот за министра спорта Татарстана Владимира Леонова, ушедшего в отпуск в январе, отдувался его первый заместитель Халил Шайхутдинов. В своей речи он признался в любви к лыжным гонкам, за что тут же его подколол Фардиев: «Халил Хамитович, мы все прекрасно знаем, что ты любишь борьбу и только потом лыжи». На что тот лишь улыбнулся в ответ.

Реальное время / realnoevremya.ru

В целом общение с прессой прошло в приятном русле. Почетные гости были в хорошем настроении и частенько шутили в ответах на вопросы. Например, Вяльбе рассказала детали, как «делали» татарином Ардашева. Капитан сборной Татарстана выступает за команду уже седьмой год. По словам главы ФЛГР, для Ардашева провели процедуру посвящения в татары — сделали обрезание, надели татарский национальный костюм... А сама Вяльбе призналась: настолько часто посещает Казань, что скоро переедет сюда насовсем.

«Я не полная идиотка»

Возбудилась Вяльбе лишь на вопросе корреспондента «Реального времени» про спринтерские гонки. После неудачного выступления российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой в спринте на этапах Кубка мира, в России заговорили о проблемах с этим видом соревнований. Основных претензий к руководству ФЛГР на этот счет было две: длинные спринтерские трассы в стране и повсеместное использование натурального снега.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вяльбе была готова к такому вопросу и после ряда уточнений принялась методично отвечать, начав с многозначительной фразы «Я не полная идиотка». Также глава ФЛГР привезла с собой распечатку с данными о протяженности спринтерских трасс на этапах Кубка мира в сравнении с российскими. Например, в Казани трасса оказалась самой короткой — 1 161 метр, даже короче той, что в швейцарском Давосе, где провалились Коростелев и Непряева.

— Если вы думаете, что мы делаем круги больше, чем они, то вы глубоко ошибаетесь. Знаете, я не полная идиотка, я не делаю трехкилометровые круги. У нас они все соответствуют международным стандартам. Трассы не всегда делают наши представители, вот в Тюмени, например, делали представители международной федерации (FIS). Искусственный снег? Знаете, если бы я попросила тут, в Казани, насыпать искусственный снег в январе, то мне бы предложили поехать полечиться в «Кащенко», — сказала Вяльбе корреспонденту «Реального времени».

Реальное время / realnoevremya.ru

Также она добавила, что не видит смысла в создании отдельной команды, которая бы готовилась только к спринтерским гонкам. По ее словам, в мировых лыжах другие страны уже давно ушли от этой практики.

На вопросы о международных соревнованиях Вяльбе отвечать отказалась. Глава ФЛГР дала себе слово не говорить и не комментировать то, что происходит в мировых лыжах. Понять такую позицию можно: в современных условиях, когда все сказанные тобой слова тут же разлетаются до самых отдаленных земель, приходится идти на определенную сдержанность. Впрочем, это не помешало Вяльбе пожелать удачи Коростелеву и Непряевой, которым в феврале предстоит стартовать на Олимпийских играх. Она уверена, что российские нейтральные лыжники выступят успешно на соревнованиях в Италии.

Ардашев — фаворит гонок в Казани

Главным «золотодобытчиком» сборной Татарстана на этапе в Казани должен стать Сергей Ардашев. Капитан татарстанской команды лидирует в общем зачете турнира и подходит к этапу в ранге фаворита гонок. В отсутствие спринта в расписании этапа стоит ждать его побед во всех трех стартах. В них у него пока нет равных после отъезда Коростелева в Европу.



Сам Ардашев был сегодня в хорошем расположении духа. Лидер российских лыж не отказывал в фотографиях, автографах и интервью, даже задержав отъезд автобуса в Мирный ради ответов прессе. В разговоре с «Реальным временем» капитан сборной Татарстана признался в любви к Казани и назвал свою команду лучшей в стране. С последним не поспоришь — республика выигрывает общий зачет по регионам уже несколько лет.

— В Татарстане, как обычно, всегда на высшем уровне. Лучшая команда страны по лыжным гонкам, и все устраивает, все супер! Сплоченная команда, все устраивает, все хорошо. Я уже из Казани так-то еще с первого курса. Я еще даже не перешел в Татарстан, получается, и уже учился здесь, в Поволжской академии… поэтому в Казани везде успел гулять, — сказал Ардашев.

Реальное время / realnoevremya.ru

Свои лидерские амбиции лыжникам и лыжницам предстоит проявлять уже 15 января на трассах лыжно-биатлонного комплекса в Мирном, где в 10:30 мск состоится торжественное открытие этапа Кубка России. Соревнования продлятся до воскресенья, 18 января. Спортсмены будут состязаться в трех видах — «разделке», «классике» и скиатлоне.