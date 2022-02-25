УЕФА перенес финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ассоциации.

Матч должен был пройти 28 мая этого года. Изначально Санкт-Петербург планировал принять его в сезоне-2020/21, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса. Теперь игра состоится на стадион «Стад де Франс» в Сен-Дени.

Сообщается, что исполнительный комитет УЕФА принял такое решение после внеочередного заседания в связи с серьезной эскалацией ситуации с безопасностью в Европе.

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Накануне немецкий футбольный клуб «Шальке» объявил, что убрал логотип компании «Газпром» со своей формы. Российская компания является его титульным спонсором с 2007 года. По словам представителей команды, это произошло из-за ситуации на Украине.

Дарья Акимова