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Минобороны: ВДВ России взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС

11:05, 25.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе: только проверенная информация
Минобороны: ВДВ России взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС
Фото: wikimedia.org / A.Savin

ВДВ России в четверг взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС, сообщили в Минобороны РФ.

С военнослужащими украинского батальона охраны АЭС достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага.

Радиоактивный фон в норме. Персонал АЭС продолжает обслуживать объекты в штатном режиме и отслеживает радиоактивную обстановку, сообщает «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

На Украине заявили, что страна готова провести с Россией переговоры о нейтральном статусе. Но при этом украинская сторона должна получить и гарантии безопасности.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что обстановка для мирных жителей ДНР безопасна, но при желании можно эвакуироваться в Россию.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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