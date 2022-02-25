Минобороны: ВДВ России взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС

ВДВ России в четверг взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС, сообщили в Минобороны РФ.

С военнослужащими украинского батальона охраны АЭС достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага.

Радиоактивный фон в норме. Персонал АЭС продолжает обслуживать объекты в штатном режиме и отслеживает радиоактивную обстановку, сообщает «РИА Новости».

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На Украине заявили, что страна готова провести с Россией переговоры о нейтральном статусе. Но при этом украинская сторона должна получить и гарантии безопасности.



Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что обстановка для мирных жителей ДНР безопасна, но при желании можно эвакуироваться в Россию.

Маргарита Головатенко