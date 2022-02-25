В прошлом году в Татарстане приставы взыскали 16 млрд рублей

Фото: УФССП РФ по РТ

В 2021 году в Татарстане приставы взыскали 16 млрд рублей. Об этом сообщили на заседании коллегии Управления ФССП по РТ, на которой были подведены итоги деятельности в прошлом году и определены задачи на 2022 год.

В 2021 году количество исполнительных документов, поступивших на исполнение, увеличилось на 7%, сообщил руководитель УФССП России по РТ Анвар Закиров. Количество исполнительных производств, находившихся на исполнении, составило почти 3 млн.

На одного судебного пристава-исполнителя в среднем приходилось более 7 тысяч исполнительных производств.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На особом контроле у сотрудников ФССП — вопросы взыскания алиментных платежей. В прошлом году в пользу детей взыскали 561 млн рублей, это более чем на 234 млн рублей превысило сумму алиментов, взысканную в 2020 году, передает пресс-служба УФССП РФ по РТ.

За январь судебные приставы Татарстана взыскали около 113 млн рублей долгов по налоговым платежам.



За прошлый год Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила 8,6 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с граждан в пользу банков. Это стало максимальным показателем за все время ведения статистики службы с 2012 года.



Татьяна Леухина