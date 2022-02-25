В Вахитовский суд Казани поступило 19 материалов после несанкционированных акций

Фото: Ирина Плотникова

В Вахитовский районный суд Казани по итогам акций, которые прошли в городе после начала специальной военной операции России в Донбассе, поступило почти 20 материалов. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе суда.

Большая часть, 17 материалов, поступило по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ, то есть организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении. Еще два материала по ч.8 ст. 20.2 КоАП РФ — повторное нарушение установленного порядка подготовки и проведения акций.

Фото: Максим Платонов

24 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе, так как «обстоятельства требуют от России решительных действий».



— Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации, — заявил Путин в обращении в ночь на четверг.



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