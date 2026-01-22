Дональд Трамп подписал устав «Совета мира» и стал его председателем

Организация изначально создавалась для восстановления Газы, но теперь занимается урегулированием конфликтов по всему миру

Президент США Дональд Трамп подписал устав «Совета мира» и стал его председателем. Изначально организация создавалась для содействия восстановлению Газы, однако ее задачи расширились и теперь включают урегулирование конфликтов по всему миру, сообщает RT.

Белый дом объявил «Совет мира» официально учрежденной организацией. Устав подписали лидеры почти 20 стран, включая США, Бахрейн, Марокко, Аргентину, Армению, Азербайджан, Болгарию, Венгрию, Индонезию, Иорданию, Казахстан, Косово, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовскую Аравию, Турцию, Узбекистан и Монголию.

Ранее «Реальное время» писало, что приглашения войти в состав «Совета мира» по Газе были направлены ряду иностранных лидеров, включая президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что это предложение в настоящее время изучается.

Ариана Ранцева