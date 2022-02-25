ТАСС: с 18 февраля в Россию эвакуированы почти 113 тысяч жителей Донбасса

С 18 февраля в Россию были эвакуированы почти 113 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его словам, из них 71 тысяча имеют украинское гражданство, больше 41 тысячи — российское, 345 — это граждане других государств. Также он отметил, что поток пересекающих границу из ДНР и ЛНР значительно сократился.

Кроме того, он рассказал, что эвакуированных размещают уже в 15 регионах России. Здесь в пунктах временного размещения находятся более 17,5 тысячи человек.

Фото: govvrn.ru

18 февраля главы ЛНР и ДНР объявили о массовом централизованном выезде жителей республик в Россию, заявив, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ перейти к военному наступлению на Донбасс. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о принятии решения о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.



Накануне в крымском городе Армянске недалеко от границы с Украиной развернули первые два пункта приема беженцев. Сделать это МЧС поручил глава Крыма Сергей Аксенов.



Дарья Акимова