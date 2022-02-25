Минобороны России сообщило о блокировке Киева с западной стороны

Основные силы воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на Гостомеле, обеспечив блокирование Киева с запада. Об этом заявили в Минобороны России.

Вчера десант успешно высадился в районе аэродрома Гостомель. Аэропорт расположен в 25 километрах от Киева.



В операции задействовали более 200 российских вертолетов. По данным ведомства, при захвате аэродрома военные уничтожили более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины, передает «РИА Новости».

Фото: wikimedia.org

Отдельно Минобороны РФ подчеркнуло: потерь в Вооруженных силах России нет.



Российские военные пообещали не наносить удары по жилым кварталам Киева.

Утром официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что вооруженные силы РФ в ходе операции на Украине вывели из строя 118 объектов военной инфраструктуры — 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 14 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», 36 радиолокационных станций. Также ВДВ России вчера взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС.



Татьяна Леухина