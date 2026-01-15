Почему пошлины Трампа в 25% для стран-партнеров Ирана — хорошо для России?

Сейчас ряд товаров закупается Ираном у других стран, хотя их можно было бы приобретать у РФ

Новая инициатива президента США Дональда Трампа о пошлинах в 25% для стран-партнеров Ирана способна расчистить для России дорогу на иранский рынок, вытеснив оттуда конкурентов из Китая и Турции, сообщили эксперты «Реального времени». Но станет ли это реальным драйвером для экспорта зерна и металлов или же превратится в очередную попытку «получить все на халяву»? Пока одни видят в санкциях против Тегерана шанс для Москвы, другие сулят трудности для всех участников процесса. Подробнее — в материале «Реального времени».

Протесты в Иране и их последствия

Во вторник, 13 января, президент США Дональд Трамп объявил о введении 25‑процентных пошлин в отношении стран, сотрудничающих с Ираном. Спустя два дня канал NBC News сообщил, что американский лидер хочет, чтобы военные нанесли «решительный удар» по иранскому режиму, но он пока не получил таких гарантий от своих советников.

После высказываний Трампа цены на нефть резко снизились, к 8:16 мск мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $2,15 (3,23%), до $64,37 за баррель.



Согласно распоряжению от 13 января, страны, ведущие бизнес с Исламской Республикой Иран, будут обязаны уплачивать 25‑процентную пошлину при осуществлении любых торговых операций с Соединенными Штатами. Трамп подчеркнул, что данное распоряжение носит окончательный характер и не подлежит пересмотру.

Сам Иран находится под санкциями более 45 лет: первые ограничительные меры США ввели в 1979 году после Исламской революции.

скриншот из соцсети Truth

Новые ограничительные меры связаны с волной протестов, охвативших Иран. Началом стала забастовка предпринимателей в Тегеране 28 декабря, вызванная резкой девальвацией нацвалюты и стремительным ростом цен. К концу года инфляция достигла 42,5% годовых, а иранский риал обесценился примерно вдвое по отношению к доллару.

Первоначально протестные настроения проявились на главном базаре, где к акциям присоединились владельцы магазинов и студенты местных университетов. В дальнейшем волнения распространились на все провинции страны. По данным на 12 января, в протестах погибли не менее 544 человек, включая 48 силовиков. Более 10,5 тыс. человек арестованы.

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования президенту страны Масуду Пезешкиану.

России станет проще экспортировать в страну зерно, химию и металлы

С апреля 2025 года Россия и Иран являются стратегическими партнерами. Ключевым совместным проектом остается развитие международного транспортного коридора «Север — Юг», который должен обеспечить прямое транспортное сообщение между Россией и портами Индийского океана через территорию Ирана. В 2023-м страны подписали соглашения о строительстве железнодорожной линии Решт — Астара. Этот участок должен интегрировать железнодорожные сети трех стран — России, Азербайджана и Ирана — в единую транспортную систему.

— Нам это на руку. Если введут косвенные пошлины на торговую цену — нам только выгодно. Торговые потоки идут в Турцию, Эмираты, Китай. У нас десятки торговых партнеров, включая Иран. На нас и так уже все пошлины есть <...> Трамп много чего обещает: то 500-процентная пошлина, то еще что‑то. Но пока ничего из этого не заработало, — рассказал в разговоре с «Реальным временем» гендиректор ГК «РусИранЭкспо» Александр Шаров.

Собеседник отметил, что наконец «появится возможность поставлять пшеницу в Иран», тогда как в настоящее время ее экспортируют в эту страну США, Великобритания, Австралия и Канада, но не Россия (из Татарстана ее отправляют с 2025 года, на долю Ирана приходится 75% экспорта российского зерна в страны исламского мира, — прим. ред.). По словам эксперта, это вынудит соответствующие государства отменить пошлины — как для Великобритании и Канады, так и для самих США.

Также планируется наладить прямые поставки алюминия: ранее металл шел через Великобританию, из‑за чего на него распространялись пошлины как на британский товар. Кроме того, собеседник указал, что в химической отрасли имеется множество перспективных позиций, например хлористый калий. Он обратил внимание на то, что ряд товаров закупается у других стран, хотя их потенциально можно было бы приобретать у России.

Наиболее уязвимыми к пошлинам Трампа могут оказаться Китай, Индия и Турция

С Шаровым не согласен другой собеседник «Реального времени» — президент Института Ближнего Востока и экономист Евгений Сатановский. Он скептически отнесся к тому, что другие страны откажутся от Ирана, а Россия займет их место.

— Вера в то, что нам повезет «на халяву», — это сказки братьев Гримм. Наше старое российское желание получить что-то за чужой счет, ничего при этом не делая, никуда не исчезло, — обозначил Сатановский.

Наиболее уязвимыми к американским пошлинам Трампа могут оказаться Китай, Индия и Турция. Но КНР обычно не меняет свою позицию под давлением пошлин. Вместо прямой реакции Пекин, как правило, ищет альтернативные пути: использует обходные маршруты, внедряет новые расчетные механизмы и принимает нестандартные логистические решения.

— Пошлины — это плохо, а Америка — агрессор. Но против нас ввели такое количество санкций, которого никто никогда не видел. Нам уже нечего бояться. В условиях военных действий, когда целью ставится уничтожение России как государства, любые пошлины не имеют значения. Какая разница, что придумает Трамп или следующий президент США? — заявил эксперт.

Что выстроил Татарстан при дружбе с Ираном?

У Татарстана сложились уже свои теплые отношения с Ираном. Взаимодействие подкрепляется взаимными визитами: раис Татарстана Рустам Минниханов последний раз посещал страну в 2022 году, а мэр Казани Ильсур Метшин — в апреле 2025-го. Тогда же были подписаны соглашения об установлении дружественных отношений между Казанью и Тегераном с Исфаханом.

В том же году возобновились и прямые авиарейсы между столицами двух республик. Они выполняются по понедельникам и средам. Время в полете между двумя городами составляет около трех часов.

Помимо этого, Росморречфлот рассматривает Свияжский мультимодальный логистический комплекс в качестве контейнерного хаба для экспорта из Поволжья. Его включение в морскую контейнерную ветку до Ирана могло бы оживить активность комплекса. Однако в приоритете все же морские порты Махачкалы и Астрахани, а региональные центры рассматриваются для охвата грузов из Поволжья и Центральной России.

Еще раньше, в ноябре 2024 года, открылось новое здание Генерального консульства Ирана в Казани. Тогда председатель правления Торгово-промышленной палаты (ТПП) Татарстана Шамиль Агеев похвалил «иранский опыт в обходе санкций». Речь шла о машиностроении, технике, самолетной и вертолетной тематике.

Однако прогнозировать, как новые пошлины отразятся на Татарстане, весьма затруднительно. Председатель Торгово‑промышленной палаты РТ Шамиль Агеев предостерегает от поспешных оценок: по его мнению, открытые рассуждения на эту тему могут спровоцировать обратную реакцию — в частности, повлиять на объемы экспорта и импорта. Он указывает на риск того, что США могут ввести ограничения в этой сфере, если дискуссия будет вестись публично.