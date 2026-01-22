Трамп не пригласил Данию в «Совет мира»

Приглашения получили другие иностранные лидеры, включая президента России Владимира Путина

Президент США Дональд Трамп не пригласил Данию к участию в «Совете мира» по управлению и восстановлению сектора Газа, который формируется под председательством американского лидера. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на издание Politico.

По словам собеседника издания, Копенгаген не получил приглашения присоединиться к инициативе.

Приглашения войти в состав «Совета мира» по Газе были направлены ряду иностранных лидеров, включая президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что это предложение в настоящее время изучается.

Как отмечается, Дональд Трамп планирует возглавить международный орган, который, согласно договоренностям между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС, должен взять на себя управление сектором Газа. По данным агентства Bloomberg, президент США намерен утвердить полномочия и устав совета на полях Всемирного экономического форума в Давосе 22 января.

Ранее «Реальное время» писало, что Трамп настаивает на переговорах о приобретении Гренландии.

Ариана Ранцева