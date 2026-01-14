Самой именитой экс-россиянкой на чемпионате Европы по фигурному катанию станет Анастасия Губанова

На соревнованиях ожидается выступление более двух десятков бывших российских фигуристов, сменивших гражданство

В Шеффилде стартует чемпионат Европы по фигурному катанию . Фото: Реальное время

Сегодня, 14 января, в английском городе Шеффилде стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. Его участники разыграют медали в четырех видах: женском и мужском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. Состязания на стадионе «Утилита-арена» станут одним из первых стартов, предшествующих зимней Олимпиаде в Италии. И хотя официально наших спортсменов на ЧЕ не допустили, здесь будет много фигуристов российского происхождения. Подробности — в материале «Реального времени».



Кимми Репонд как идеал фигуристки настоящего и будущего

Чемпионат Европы в Шеффилде — один из последних международных стартов по фигурному катанию, который пройдет без участия россиян. В дальнейшем на Олимпиаде в Италии уже выступят россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник, после чего можно будет ожидать постепенного возвращения и других наших спортсменов на международную арену.

Но эти старты для российских фигуристов будут проходить по новым правилам. Изменения прежде всего связаны с повышенным возрастным цензом у фигуристок-одиночниц. Возможно, повышая возраст участниц взрослых соревнований до 17 лет, международная федерация ориентировалась на одного из лидеров европейского фигурного катания — швейцарку Кимми Репонд, одну из фавориток предстоящего чемпионата Европы. Эта девушка сочетает фигурное катание с занятостью в модельном бизнесе.

Но упор на многооборотные прыжки диктует свои неписаные правила, и нынешние звезды фигурного катания не такие высокие, их рост порядка 160 см. Среди претенденток на награды европейского первенства — Анастасия Губанова из Грузии, действующая чемпионка Европы Нина Петрыкина из Эстонии и две бельгийки Нина Пиндзарроне и Луна Хендрикс. А вот воспитанница казанского фигурного катания Инга Гургенидзе (Никитина) не сможет стартовать на ЧЕ за сборную Грузии, поскольку 17 лет ей исполнится только в 2027 году.

Чемпионат Европы в Шеффилде — один из последних международных стартов по фигурному катанию, который пройдет без участия россиян. Реальное время / realnoevremya.ru

Готовы ли россияне вернуться на международную арену

Европейская элита фигурного катания давно на задворках американской и азиатской. Действующая чемпионка мира Алиса Лью, новоиспеченная чемпионка США Эмбер Гленн, впервые победившая только по достижении 26 лет, весь состав японской сборной и лидеры корейской команды не дают приблизиться к себе европейским фигуристкам. После отстранения россиянок на пьедестал чемпионата мира из европейцев поднималась только бельгийка Хендрикс, бронзовый призер ЧМ 2022 года.

Специалисты полагают, что российский спорт без международной конкуренции высокого класса мог «закиснуть». С одной стороны, у нас есть положительный опыт прыгуна в воду Никиты Шлейхера, ставшего вторым на чемпионате мира, и гимнаста Даниела Маринова, финишировавшего третьим также на ЧМ.

Но, к примеру, в художественной гимнастике уже высказываются опасения, что нашим лучшим спортсменкам не гарантировано золото, как это было раньше. Так, россиянка Аделия Петросян ранее всего на три и пять баллов опередила Губанову и Хендрикс соответственно в Пекине на квалификационном предолимпийском старте — это ничтожно малые величины по сравнению с тем разрывом, который отделял российских фигуристок от всех остальных начиная с поколения Евгении Медведевой. Но тогда превосходство достигалось за счет блестящего поколения девочек, зачастую вынужденных из-за возрастного ценза пропускать международные старты, как это происходило у Алины Загитовой и Алены Косторной (Куница), Анны Щербаковой и Александры Трусовой (Игнатовой).

Анна Щербакова сейчас комментатор. На фото Анна с ушедшим в прошлом году из жизни Александром Гришиным. Реальное время / realnoevremya.ru

Смотрим за фигуристками со стажем

История мирового фигурного катания помнит, как за победу на Олимпиаде 1980 года конкурировали 16-летняя Марина Пестова с 15-летней Мариной Черкасовой, а также немка Кристина Ригель, которой вообще было всего 14. А их соперницей была 30-летняя Ирина Роднина. Более актуальный пример: Габриэль Дэйлман, которая вернулась в фигурное катание спустя два года и в свои 28 лет стала серебряным призером чемпионата Канады. Ее ровесница Юлия Саутер — немка, выступающая за сборную Румынии, тоже входит в число приоритетных участниц стартов. Поскольку она наконец получила паспорт Румынии, это позволит ей стартовать еще и на Олимпиаде. Шанс стартовать был у нее еще в Сочи-2014, но тогда у нее еще не было документа, а вот Дэйлман дебютировала, а в Пхенчхане 2018 года взяла золото в команднике. Пекин-2022 фигуристка пропустила, успев во время перерыва выиграть конкурс красоты «Мисс Онтарио», после чего вновь вернулась в профессиональный спорт.



Среднестатистическому болельщику сложно уследить за россиянками, которые выступали не дольше одного олимпийского цикла. Международная федерация добилась того, чтобы соревновались фигуристки со стажем, пусть и не победным. К примеру, за Израиль сейчас будет стартовать Мария Сенюк, которой всего 20 лет, а работавший ранее в Казани тренер Вазген Азроян еще шесть лет назад рассказывал о перспективах этой спортсменки. Что любопытно: повышение возраста участниц сейчас косвенно бьет по тому же Израилю, куда из России переехала фигуристка Софья Шифрин. Сейчас на льду она выглядит сильнее, чем Сенюк.

Наиболее интересными для россиян в Шеффилде будут старты в парном разряде. Реальное время / realnoevremya.ru

Как чемпионат Европы терял фаворитов

В мужских соревнованиях путь к пьедесталу для стартующих будет облегчен еще и тем, что снялся француз Адам Сяо Хим Фа, двукратный чемпион Европы и призер чемпионата мира, а заменивший его Франсуа Пито не был конкурентен ни в прошлом на юниорском уровне, ни сейчас в олимпийской квалификации. Их талантливый, но крайне нестабильный соотечественник Кевин Эймоз, итальянское трио: Даниэль Грассль, Николай Мемола и Маттео Риццо, а также грузин Ника Эгадзе и действующий чемпион Европы Лукас Бричги из Швейцарии — вот основные претенденты на медаль.

Грузины выступят на чемпионате Европы сильнейшим составом, втайне надеясь на этот старт как на подготовку к олимпийскому команднику. Похоже, что отстранение России от командных стартов на Олимпиаде, а также спад в фигурном катании Китая и Канады гарантируют Грузии место в пятерке финалистов командника на ОИ в Италии. А это уже шаг вперед по сравнению с Пекином, где они финишировали шестыми. Понятно, что за золото-серебро схлестнутся США и Япония, но у Грузии есть шанс на олимпийскую бронзу в конкуренции с Италией.

Как бы это странно ни выглядело, но Грузия исторически заслужила медаль, имея в разные периоды в своем составе Элене Гедеванишвили (бронза чемпионата Европы 2010 года) и экс-россиян: Анастасию Губанову (золото чемпионата Европы 2023 года), Мориса Квителавшили (бронза чемпионата Европы 2020 года), парников Марию Казакову и Георгия Ревия (серебро юниорского чемпионата мира). Эгадзе и Губанова, парники Лука Берулава, чьей первой партнершей была казанская фигуристка Алина Бутаева, и Анастасия Метелкина (двукратные призеры чемпионатов Европы), танцоры Дина Дэвис и Глеб Смолкин сформировались как команда, готовая штурмовать уже и олимпийский пьедестал.

Чемпионат Европы в английском Шеффилде пройдет с 14 по 18 января. Несмотря на то, что здесь не будет наших спортсменов даже в нейтральном статусе, на соревнованиях выступит много фигуристов российского происхождения, которые сменили гражданство:

женское одиночное катание — Анастасия Губанова (Грузия), Стефания Яковлева (Кипр), Екатерина Куракова (Польша), Антонина Дубинина (Сербия);

— Анастасия Губанова (Грузия), Стефания Яковлева (Кипр), Екатерина Куракова (Польша), Антонина Дубинина (Сербия); мужское одиночное катание — Владимир Литвинцев (Азербайджан), Александр Власенко (Венгрия), Генрих Гартунг (Германия), Владимир Самойлов (Польша), Георгий Рештенко (Чехия);

— Владимир Литвинцев (Азербайджан), Александр Власенко (Венгрия), Генрих Гартунг (Германия), Владимир Самойлов (Польша), Георгий Рештенко (Чехия); парное катание — Карина Акопова и Никита Рахманин (Армения), Мария Павлова и Алексей Святченко (Венгрия), Никита Володин (Германия), Анастасия Метелкина (Грузия), Дарья Данилова (Нидерланды), Юлия Щетинина (Польша), Павел Ковалев (Франция);

— Карина Акопова и Никита Рахманин (Армения), Мария Павлова и Алексей Святченко (Венгрия), Никита Володин (Германия), Анастасия Метелкина (Грузия), Дарья Данилова (Нидерланды), Юлия Щетинина (Польша), Павел Ковалев (Франция); танцы на льду — Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Грузия), Мария Казакова и Владислав Касинский (Грузия), Мария Игнатьева (Венгрия), Ангелина Кудрявцева и Илья Каранкевич (Кипр), Евгения Лопарева (Франция).