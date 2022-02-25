Вылет нескольких рейсов из Казани на юг отменили

Вылет нескольких рейсов из Казани на юг России отменили. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

Отменен рейс в Минеральные Воды в 9.30 (отметим, что аэропорт города не закрывали из-за обострения ситуации на Украине), в Элисту в 9.40, в Краснодар в 18.50. Задержан рейс в Сочи в 13.30. Аэропорт этого города возобновил работу в штатном режиме.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По последним данным, временно приостановили работу аэропорты Геленджика, Симферополя, Элисты, Анапы (Витязево), Краснодара (Пашковский), Брянска, Белгорода, Курска (Восточный), Липецка, Воронежа (Чертовицкое), Ростова-на-Дону (Платов).

Несколько рейсов из казанского аэропорта отменили и вчера. Это было связано с приостановкой работы нескольких воздушных гаваней из-за военной операции до 2 марта. В регионах, где закрыли аэропорты, находятся около 150 тысяч туристов, в том числе 25 тысяч организованных туристов.



Татьяна Леухина