«Талибан»* призвал Россию и Украину к миру

«Талибан»* заявил, что следит за военным конфликтом между Россией и Украиной и призывает стороны к диалогу. Об этом заявил пресс-секретарь афганского министерства иностранных дел Абдул Кахар Балхи в Twitter.

Он отметил, что талибы* внимательно следят за ситуацией на Украине и выражают обеспокоенность из-за возможных жертв среди мирного населения. Власти Афганистана призвали украинскую и российскую стороны решить конфликт при помощи диалога и мирными средствами.

Советник главы офиса президента Украины Михаила Подоляка заявил, что Украина готова провести с Россией переговоры о нейтральном статусе. Но при этом украинская сторона должна получить и гарантии безопасности. Президент страны Владимир Зеленский также подчеркнул, что диалог между Москвой и Киевом рано или поздно начнется.

*«Талибан» — организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. Запрещена в России.



Татьяна Леухина