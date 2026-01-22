В заведующая производством, кормившим «Нэфис Косметикс» получила штраф за нарушения
В марте 2024 года после ее действий сальмонеллезом заболели 89 посетителей столовой, 73 госпитализированы
В АО «Нэфис Косметикс» заведующая производством организации питания признана виновной в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Об этом сообщило СУ СК по Татарстану. Отмечается, что заведующая столовой не была сотрудником Нэфис Косметикс, а была сотрудником подрядной организации, которая предоставляла услуги питания на территории производства.
Следствие и суд установили, что в марте 2024 года она допустила более 20 нарушений санитарно-эпидемиологических норм, в результате чего после употребления пищи заболели сальмонеллезом 89 посетителей столовой, 73 из которых были госпитализированы. Суд назначил женщине наказание в виде штрафа.
