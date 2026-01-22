23 января центр Казани частично перекроют
Ограничат движение на улицах Пушкина, Театральной и Карла Маркса
В Казане 23 января с 10:00 до 15:00 возможны временные ограничения движения на нескольких участках центральных улиц, сообщает комитет по транспорту города.
Ограничения коснутся улиц Пушкина (от Карла Маркса до Большой Красной) и Театральной (от Карла Маркса до Большой Красной) в обоих направлениях. Также будет перекрыта парковка на улице Карла Маркса между Пушкина и Театральной.
